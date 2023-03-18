https://sputnikarabic.ae/20230318/القضاء-الإيراني-يعدم-اثنين-من-المتهمين-في-حادث-شاهجراغ-الإرهابي-1074890081.html

القضاء الإيراني يعدم اثنين من المتهمين في حادث "شاهجراغ" الإرهابي

القضاء الإيراني يعدم اثنين من المتهمين في حادث "شاهجراغ" الإرهابي

أصدر القضاء الإيراني، اليوم السبت، حكما بإعدام اثنين من المتهمين في حادث "شاهجراغ" الإرهابي. 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T15:54+0000

2023-03-18T15:54+0000

2023-03-18T15:54+0000

تنظيم داعش الإرهابي

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فارس

الأخبار

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وذكرت إذاعة طهران، مساء اليوم السبت، أن كاظم موسوي، رئيس دائرة القضاء في محافظة فارس جنوبي إيران، قد أصدر حكما الإعدام في عنصرين من المدانين الرئيسيين لملف الهجوم الإرهابي الذي طال زوار مرقد "أحمد بن موسى الكاظم".وأكد كاظم موسوي أنه بالنظر في ملف المدانين الاثنين بهذا الحادث الإرهابي، فإن الحكم بإعدامهما جرى بحسب المهلة المحددة وفي إطار القانون والضوابط ذات الصلة، وذلك في الحادث الذي وقع في مدينة شيراز مركز محافظة فارس الإيرانية.وأشار موسى إلى أن المتهمين الاثنين وهما رامز رشيدي ونعيم هاشم قتالي، قد أدينا لكونهما من المنتسبين الى تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، فضلا عن قيامهما بتزويد منفذ العملية الذي قتل بالسلاح والمعدات الأساسية، والذي كان يحمل أسماء مزيّفة عديدة ومنها "أبو عايشه"، و"حامد بدخشان" و "سبحان".ولم تقف اتهامات رشيد وهاشم قتالي عند هذا الحد، بل وفرا لمنفذ العملية ملاذا آمنا وتلقيا التعليمات من "داعش" عشية الهجوم، ليتم إدانتهما بإطلاق صفة الإفساد في الأرض والبغي عليهما.وقال كاظم موسوي، رئيس دائرة القضاء في محافظة فارس جنوبي إيران:وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية، الذي وقع في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221027/خامنئي-يدعو-الإيرانيين-للاتحاد-ضد-التهديدات-الأمنية-عقب-تفجير-شيراز-ويؤكد-أن-مرتكبي-الجريمة-1069532136.html

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تنظيم داعش الإرهابي, إيران, العالم, فارس, الأخبار