https://sputnikarabic.ae/20230318/القوات-الأوكرانية-تطلق-15-صاروخا-و3-قذائف-على-دونيتسك-1074900040.html
القوات الأوكرانية تطلق 25 صاروخا و3 قذائف على دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 25 صاروخا و3 قذائف على دونيتسك
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T22:41+0000
2023-03-18T22:41+0000
2023-03-18T23:09+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
قصف بالمدفعية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وجاء في بيان المكتب التمثيلي في قناته على تطبيق "التلغرام"، مساء اليوم السبت، "تم تسجيل إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 00.23 (توقيت موسكو) بلدة كراسنوغوروفكا، ومدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي)، تم إطلاق 15 صاروخًا من راجمات الصواريخ".وأضاف المكتب التمثيلي لاحقا، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة كيروفسكي للمرة الثانية خلال الليل، وأطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو".ثم أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، لاحقا عن قصف أخر من قبل القوات الأوكرانية استهدف أراضي الجمهورية بـ 10 صواريخ من راجمات طالت أيضا منطقة كيروفسكي في مدينة دونيتسك.كانت سلطات دونيتسك قالت في وقت سابق اليوم، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 37 طلقة ذخيرة مختلفة العيارات.وأمس الجمعة قتل شخص وأصيب 4 مدنيين في مدينة دونيتسك جراء القصف الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230318/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-أراضي-الجمهورية-11-مرة-خلال-24-ساعة-1074899895.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف بالمدفعية, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف بالمدفعية, أخبار أوكرانيا, روسيا
القوات الأوكرانية تطلق 25 صاروخا و3 قذائف على دونيتسك
22:41 GMT 18.03.2023 (تم التحديث: 23:09 GMT 18.03.2023) تابعنا عبر
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية بـ 15 صاروخًا من راجمات الصواريخ على منطقة كيروفسكي في مدينة دونيتسك.
وجاء في بيان المكتب التمثيلي في قناته على تطبيق "التلغرام"، مساء اليوم السبت، "تم تسجيل إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 00.23 (توقيت موسكو) بلدة كراسنوغوروفكا، ومدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي)، تم إطلاق 15 صاروخًا
من راجمات الصواريخ".
وأضاف المكتب التمثيلي لاحقا، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة كيروفسكي للمرة الثانية خلال الليل
، وأطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ثم أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، لاحقا عن قصف أخر من قبل القوات الأوكرانية استهدف أراضي الجمهورية بـ 10 صواريخ من راجمات طالت أيضا منطقة كيروفسكي في مدينة دونيتسك.
كانت سلطات دونيتسك قالت في وقت سابق اليوم، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 37 طلقة ذخيرة مختلفة العيارات.
وأمس الجمعة قتل شخص وأصيب 4 مدنيين في مدينة دونيتسك جراء القصف الأوكراني.