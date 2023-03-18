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القوات الروسية تدمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230318/القوات-الروسية-تدمر-مجموعتين-أوكرانيتين-للتخريب-والاستطلاع-1074870765.html
القوات الروسية تدمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع
القوات الروسية تدمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، صباح السبت، إنه تم تدمير مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في اتجاه كوبيانسك وتعطيل تناوب القوات الأوكرانية. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T02:36+0000
2023-03-18T03:14+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال إيفجيني بولوفودوف: "خلال النهار، في اتجاه كوبيانسك، بالقرب من قريتي روزوفكا ونوفوسيلوفسكوي، ساعدت إجراءات الاستطلاع في تحديد موقع ومن ثم إطلاق نيران المدفعية حيث دُمرت مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية".وأضاف أن "نقل الاحتياط ودورتين من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية تعطل" في اتجاه كوبيانسك.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مركبتين قتال مشاة أوكرانيين على المشارف الشرقية لقرية ستيلماكفيكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230318/القوات-الروسية-تصد-هجوما-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-خاركيف--1074870590.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

القوات الروسية تدمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع

02:36 GMT 18.03.2023 (تم التحديث: 03:14 GMT 18.03.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
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حصري
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، صباح السبت، إنه تم تدمير مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في اتجاه كوبيانسك وتعطيل تناوب القوات الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وقال إيفجيني بولوفودوف: "خلال النهار، في اتجاه كوبيانسك، بالقرب من قريتي روزوفكا ونوفوسيلوفسكوي، ساعدت إجراءات الاستطلاع في تحديد موقع ومن ثم إطلاق نيران المدفعية حيث دُمرت مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية".
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية في منطقة خاركيف
02:13 GMT
وأضاف أن "نقل الاحتياط ودورتين من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية تعطل" في اتجاه كوبيانسك.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مركبتين قتال مشاة أوكرانيين على المشارف الشرقية لقرية ستيلماكفيكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 17:59 GMT
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