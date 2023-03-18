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القوات العراقية تطلق عملية أمنية واسعة في كركوك وصلاح الدين

القوات العراقية تطلق عملية أمنية واسعة في كركوك وصلاح الدين

أطلقت قوات عراقية مشتركة، اليوم السبت، عملية أمنية واسعة بمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية في محافظتي كركوك وصلاح الدين، لملاحقة عناصر "داعش" (الإرهابي... 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T10:33+0000

2023-03-18T10:33+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن هيئة الحشد الشعبي بيانا قالت فيه إن "قيادتي عمليات كركوك وشرق دجلة ومحور الشمال وبمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية نفذوا عملية دهم وتفتيش وتأمين في المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين".وأوضحت الهيئة أن الألوية المشاركة في العملية الأمنية هي "الألوية 61،52، 16،و63 40 إلى جانب فوج المهمات الخاصة، وفوج قيادة العمليات الخاص ضمن قيادة كركوك وشرق دجلة وقيادة محور الشمال في الحشد الشعبي بالاشتراك مع المديريات الساندة".وتابع البيان أن قوات الجيش والرد السريع وطيران الجيش شاركت كذلك خلف سلسلة جبال قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين، لملاحقة خلايا "داعش" الإرهابية، حيث تهدف العملية الأمنية إلى تأمين منطقة العمليات المستهدفة، وتدمير عدد من المضافات وضبط أوكار لعصابات داعش الإرهابية.وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، أمس الجمعة، عن مقتل 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة الأنبار غربي البلاد.وقالت الخلية في بيان: "خلال المتابعة الميدانية، والتنسيق بين القطعات الأمنية.. وبعملية استباقية نوعية، تمكنت قوة شيخ مندول الجغيفي للحشد العشائري في حديثة من قتل أربعة من عناصر عصابات داعش الإرهابية وحرق عجلتهم في منطقة الكعرة بصحراء الأنبار"، على ما نقلت شكبة "رووداو" العراقية.فيما ذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان، إن العملية نفذتها قوة مشتركة من معاونية استخبارات الحشد الشعبي واللواء 57.

https://sputnikarabic.ae/20230315/خبير-عسكري-جهاز-مكافحة-الإرهاب-العراقي-في-طريقه-لحصارداعش-بعد-توفر-المعلومات-الكافية-عن-التنظيم-1074792546.html

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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار