https://sputnikarabic.ae/20230318/المغرب-البنك-الدولي-يخصص-250-مليون-دولار-لدعم-جهود-إصلاح-التعليم-1074898345.html

المغرب.. البنك الدولي يخصص 250 مليون دولار لدعم جهود إصلاح التعليم

المغرب.. البنك الدولي يخصص 250 مليون دولار لدعم جهود إصلاح التعليم

أعلن البنك الدولي، اليوم السبت، تقديم تمويل إضافي للمغرب بقيمة 250 مليون دولار، لدعم إصلاح قطاع التعليم في المملكة. 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T21:41+0000

2023-03-18T21:41+0000

2023-03-18T21:41+0000

أخبار المغرب اليوم

المغرب العربي

العالم العربي

مالطا

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101984/07/1019840757_0:300:1600:1200_1920x0_80_0_0_4c85e9762f7afc72fcbc663b25d1b4e4.jpg

ونقلت صحيفة هسبريس، مساء اليوم السبت، عن البنك الدولي، أن التمويل الجديد للمغرب يعد إضافة إلى البرنامج الأصلي الذي تمت الموافقة عليه من البنك في العام 2019، وهو بقيمة 500 مليون دولار.وعزا البنك الدولي الهدف من وراء هذا التمويل، إلى مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ أجندة طموحة يقصد بها إصلاح التعليم، تتضمن توسيع نطاق خدمات التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى مساندة ممارسات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي، وكذلك تدعيم القدرات الإدارية والمساءلة من أجل تحسين نواتج التعلم.ومنذ انطلاق برنامج البنك الدولي في العام 2019، فقد أسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة في المملكة، وتعزيز قدرات القوى العاملة في مجال التدريس، في وقت يهدف التمويل الإضافي إلى تحقيق نتائج أكثر طموحا في قطاع التعليم.ومن جانبه، أكد جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن "هذا التمويل الإضافي تفعيل النموذج التنموي الجديد، وتحديدا خارطة الطريق الإستراتيجية للتعليم التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المملكة".وتقوم خارطة الطريق على نهج ثلاثي يشمل التلاميذ والمدرسين والمؤسسات التعليمية معا، من أجل تنفيذ أجندة إصلاحات مؤثرة وناجعة على كل من بيئة التعلم والحكامة، ونواتج التعلم في نهاية الأمر.ونقلت الصحيفة عن لويز مينغي إمفونو، الخبيرة الأولى في التعليم بالبنك الدولي، ما قوله:ومن المقرر أن ينهي 10 آلاف معلم مغربي برنامجا للتدريب قبل خدمتهم في مرحلة التعليم الأولي، في وقت يلتحق 12 ألف طالب جديد بالسنة الأولى من برنامج دورة بكالوريوس التربية التخصصي، ومدته 3 سنوات،في العام الدراسي 2023/2024.

https://sputnikarabic.ae/20230216/ما-الدول-العربية-المقترضة-من-صندوق-النقد-الدولي-وكيف-أثر-ذلك-على-اقتصادها-1073621909.html

أخبار المغرب اليوم

مالطا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي, مالطا, الأخبار