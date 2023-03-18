https://sputnikarabic.ae/20230318/بايدن-يظهر-في-فيديو-على-تطبيق-تيك-توك-الصيني-رغم-التفكير-بحظره-داخل-أمريكا-1074876395.html

بايدن يظهر في فيديو على تطبيق "تيك توك" الصيني... رغم التفكير بحظره داخل أمريكا

بايدن يظهر في فيديو على تطبيق "تيك توك" الصيني... رغم التفكير بحظره داخل أمريكا

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، في فيديو منشور على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك ‏توك".‏ 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T09:39+0000

2023-03-18T09:39+0000

2023-03-18T09:39+0000

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ويأتي ظهور بايدن على "تيك توك"، في الوقت الذي يفكر فيه في حظره داخل أمريكا، لمزاعم أنه وسيلة للتجسس، ويهدد الأمن القومي لبلاده.ويظهر بايدن في الفيديو الذي مدته 15 ثانية برفقة، نيال هوران، العضو السابق في فرقة الغناء البريطانية "وان دايركشن"، في احتفالية أقيمت في البيت الأبيض، بمناسبة عيد القدس باتريك، والذي يحتفل به الأيرلنديون.وقال هوران في الفيديو: "مرحبا يا رفاق، هذا أنا، أردت فقط أن أتمنى لكم عيد قديس باتريك سعيد من البيت الأبيض"، ثم يظهر الرئيس الأمريكي بجواره، ويقول إنه سعيد بوجوده هنا، وفقا لصحيفة "واشنطن إكسامينر" الأمريكية.يشار إلى أن جو بايدن يملك أصول أيرلندي، ولديه أسلاف من جانب والدته جاءوا إلى أمريكا.وأشارت صحيفة "واشنطن إكسامينر" إلى أن الفيديو الذي يظهر فيه الرئيس الأمريكي على "تيك توك" تعرض للتدقيق، لأنه يفكر في حظره داخل أمريكا.وكانت تقارير، كشفت الأسبوع الماضي، أن مسؤولي المخابرات الأمريكية حذروا المواطنين الأمريكيين، من استخدام تطبيق "تيك توك"، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالمراقبة والأمن القومي.كما حذروا من أن إدارة بايدن تفكر في حظر التطبيق داخل أمريكا، ما لم تبع الشركة الصينية المالكة له، "بايت دانس"، أسهمها.يشار إلى أن أمريكا وبريطانيا وبلجيكا حظرت تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الخاصة بموظفيها الحكوميين.وفي الشهر الماضي، حظرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، استخدام "تيك توك" في هواتف الموظفين، بسبب تزايد المخاوف من الشركة، واحتمال أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.

https://sputnikarabic.ae/20230315/تيك-توك-تبحث-إمكانية-الانفصال-عن-الشركة-المالكة-الصينية--1074749536.html

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