https://sputnikarabic.ae/20230318/بدء-جلسة-المباحثات-بين-الوفدين-المصري-والتركي-برئاسة-وزيري-الخارجية-صور-وفيديو-1074877189.html

بدء جلسة المباحثات بين الوفدين المصري والتركي برئاسة وزيري الخارجية... صور وفيديو

بدء جلسة المباحثات بين الوفدين المصري والتركي برئاسة وزيري الخارجية... صور وفيديو

بدأت، صباح اليوم السبت، جلسة المباحثات بين الوفدين المصري والتركي برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أغلو. 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T09:48+0000

2023-03-18T09:48+0000

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وحسب مراسل "سبوتنيك"، ستركز المباحثات على مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد استقبل اليوم السبت، نظيره التركي مولود تشاووش أغلو، بمقر وزارة الخارجية في قصر التحرير.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "وزير الخارجية، سامح شكري، استقبل نظيره التركي مولود تشاووش أغلو بمقر وزارة الخارجية في قصر التحرير"، مشيرة إلى أن الوزيرين يعقدان اجتماعاً ثنائياً مغلقاً.وكانت وزارة الخارجية المصرية اعتبرت أمس الجمعة، أن الزيارة التي سيجريها تشاووش أوغلو، إلى القاهرة "تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين".‏يأتي هذا بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا، والتي زار فيها منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.كما تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن تضامن بلاده مع ضحايا الزلزال، في تواصل هو الثاني بعد المصافحة التي جرت بينهما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.ويشهد التطبيع بين البلدين تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" المطلوبين للسلطات المصرية.

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