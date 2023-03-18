https://sputnikarabic.ae/20230318/برلماني-تركي-من-الحزب-الحاكم-يؤكد-أن-إحراق-جنود-أوكرانيين-نسخا-من-القرآن-عمل-استفزازي-1074890221.html
برلماني تركي من الحزب الحاكم يؤكد أن إحراق جنود أوكرانيين نسخا من القرآن عمل استفزازي
برلماني تركي من الحزب الحاكم يؤكد أن إحراق جنود أوكرانيين نسخا من القرآن عمل استفزازي
وصف البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، إبراهيم أيدين حادثة تدنيس وحرق جنود أوكران لنسخ القرآن الكريم بالعمل الاستفزازي. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T15:52+0000
2023-03-18T15:52+0000
2023-03-18T15:52+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أيدين، لوكالة سبوتنيك، إن مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر تدنيس وحرق جنود لنسخ القرآن الكريم "مؤسفة للغاية"، مؤكدا أن الحادثة "تمثل عملا استفزازيا، ونعتبرها اعتداء على الدين الإسلامي".ورأى أن الهدف من حرق نسخ للقرآن الكريم إظهار تركيا كعدو لأوكرانيا في أزمتها مع روسيا، "إلا أن أنقرة تقيم علاقات جيدة مع كلا البلدين".وشبه البرلماني التركي حرق جنود أوكران لنسخ من القرآن الكريم بالعمل الاستفزازي الذي حدث بالسويد لمنع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".وأضاف أيدين "تسببت الولايات المتحدة الأمريكية باندلاع الأزمة في الأراضي الأوكرانية بهدف إضعاف روسيا وتمكنت من إشراك أوروبا بها مما أدى إلى دمار البلاد، والرئيس الأوكراني زيلينسكي أصبح أداة في هذه الأزمة".ونشر متطرفون من القوات الأوكرانية مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم، ويحرقون نسخا منه.وردا على هذا التصرف توعد رئيس الشيشان رمضان قديروف بالعثور على الجنود الأوكران الذين دنسوا القرآن الكريم وتقديم مكافآت مالية لمن يستطيع الإبلاغ عنهم.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تركيا-تستدعي-السفير-الدنماركي-بعد-حرق-المصحف-1072792264.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
برلماني تركي من الحزب الحاكم يؤكد أن إحراق جنود أوكرانيين نسخا من القرآن عمل استفزازي
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وصف البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، إبراهيم أيدين حادثة تدنيس وحرق جنود أوكران لنسخ القرآن الكريم بالعمل الاستفزازي.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أيدين، لوكالة سبوتنيك، إن مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر تدنيس وحرق جنود لنسخ القرآن الكريم "مؤسفة للغاية"، مؤكدا أن الحادثة "تمثل عملا استفزازيا، ونعتبرها اعتداء على الدين الإسلامي".
ورأى أن الهدف من حرق نسخ للقرآن
الكريم إظهار تركيا كعدو لأوكرانيا في أزمتها مع روسيا، "إلا أن أنقرة تقيم علاقات جيدة مع كلا البلدين".
وشبه البرلماني التركي حرق جنود أوكران لنسخ من القرآن الكريم بالعمل الاستفزازي الذي حدث بالسويد لمنع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي
"ناتو".
وأضاف أيدين "تسببت الولايات المتحدة الأمريكية باندلاع الأزمة في الأراضي الأوكرانية
بهدف إضعاف روسيا وتمكنت من إشراك أوروبا بها مما أدى إلى دمار البلاد، والرئيس الأوكراني زيلينسكي أصبح أداة في هذه الأزمة".
ونشر متطرفون من القوات الأوكرانية مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم، ويحرقون نسخا منه.
وردا على هذا التصرف توعد رئيس الشيشان رمضان قديروف بالعثور على الجنود الأوكران الذين دنسوا القرآن الكريم وتقديم مكافآت مالية لمن يستطيع الإبلاغ عنهم.