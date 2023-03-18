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https://sputnikarabic.ae/20230318/بعد-12-ساعة-من-المفاوضات-صربيا-وكوسوفو-تتفقان-على-تطبيع-العلاقات-1074900388.html
بعد 12 ساعة من المفاوضات.. صربيا وكوسوفو تتفقان على تطبيع العلاقات
بعد 12 ساعة من المفاوضات.. صربيا وكوسوفو تتفقان على تطبيع العلاقات
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن بلغراد وبريشتينا توصلتا إلى اتفاق خلال محادثات في مقدونيا الشمالية بشأن برنامج تنفيذ خطة المصالحة... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T23:24+0000
2023-03-18T23:24+0000
كوسوفو
صربيا
محادثات السلام
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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أجرى الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش وزعيم كوسوفو ألبين كورتي يوم السبت محادثات في مقدونيا بمشاركة بوريل والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في حوار بلغراد - بريشتينا ميروسلاف لاجاك، وعقدت المحادثات خلف أبواب مغلقة في أوهريد واستمرت 12 ساعة.وصرح فوسيتش للصحفيين عقب المحادثات، بأنه تم التوصل إلى اتفاق حول "بعض النقاط" من خطة التنفيذ.وقال بوريل بعد المحادثات إنه بعد 12 ساعة من المفاوضات، اتفقت كوسوفو وصربيا على السبل العملية لتنفيذ خطة المصالحة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.وأشار بوريل إلى أن الجانبين، أكدا "التزامهما الكامل باحترام جميع بنود الاتفاقية وتنفيذ التزامات على سريعاً وبحسن نية".واستضافت مقدونيا الشمالية قادة كوسوفو وصربيا لإجراء محادثات جديدة بشأن تطبيع العلاقات بينهما برعاية الاتحاد الأوروبي الذي قدم مقترحاً من 11 مادة.
https://sputnikarabic.ae/20230318/انطلاق-محادثات-بين-كوسوفو-وصربيا-لتطبيع-العلاقات-1074893314.html
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كوسوفو, صربيا, محادثات السلام, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
كوسوفو, صربيا, محادثات السلام, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

بعد 12 ساعة من المفاوضات.. صربيا وكوسوفو تتفقان على تطبيع العلاقات

23:24 GMT 18.03.2023
© AFP 2023 / ARMEND NIMANIمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في حوار صربيا وكوسوفو 18 مارس 2023
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في حوار صربيا وكوسوفو 18 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AFP 2023 / ARMEND NIMANI
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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن بلغراد وبريشتينا توصلتا إلى اتفاق خلال محادثات في مقدونيا الشمالية بشأن برنامج تنفيذ خطة المصالحة الأوروبية الأمريكية في كوسوفو وصربيا.
أجرى الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش وزعيم كوسوفو ألبين كورتي يوم السبت محادثات في مقدونيا بمشاركة بوريل والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في حوار بلغراد - بريشتينا ميروسلاف لاجاك، وعقدت المحادثات خلف أبواب مغلقة في أوهريد واستمرت 12 ساعة.
وصرح فوسيتش للصحفيين عقب المحادثات، بأنه تم التوصل إلى اتفاق حول "بعض النقاط" من خطة التنفيذ.
وقال بوريل بعد المحادثات إنه بعد 12 ساعة من المفاوضات، اتفقت كوسوفو وصربيا على السبل العملية لتنفيذ خطة المصالحة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
انطلاق محادثات بين كوسوفو وصربيا لتطبيع العلاقات
18:32 GMT
وأشار بوريل إلى أن الجانبين، أكدا "التزامهما الكامل باحترام جميع بنود الاتفاقية وتنفيذ التزامات على سريعاً وبحسن نية".
واستضافت مقدونيا الشمالية قادة كوسوفو وصربيا لإجراء محادثات جديدة بشأن تطبيع العلاقات بينهما برعاية الاتحاد الأوروبي الذي قدم مقترحاً من 11 مادة.
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