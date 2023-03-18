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https://sputnikarabic.ae/20230318/بوتين-يصل-إلى-شبه-جزيرة-القرم-في-ذكرى-يوم-انضمامها-إلى-روسيا-1074886171.html
بوتين يصل إلى شبه جزيرة القرم في ذكرى يوم انضمامها إلى روسيا
بوتين يصل إلى شبه جزيرة القرم في ذكرى يوم انضمامها إلى روسيا
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، بوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة القرم، وذلك بمناسبة انضمامها إلى روسيا. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T13:33+0000
2023-03-18T13:33+0000
روسيا
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ونشرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجول مع وفود سياسية ودينية في مدينة سيفاستوبول على مدرسة الفنون ومركز للأطفال في المدينة.وكانت شبه جزيرة القرم قد عادت إلى روسيا، بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكانها لصالح هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في مارس 2014، وذلك على خلفية إسقاط حكومة يانوكوفيتش واندلاع صراع مسلح في جنوب شرقي أوكرانيا بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد.وبناء على هذا الضم فرضت دول أوربية عقوبات على روسيا، على الرغم من تأكيد موسكو أن إعادة انضمام القرم إلى الدولة الروسية جاءت بالتوافق الكامل مع القانون الدولي.
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بوتين يصل إلى شبه جزيرة القرم في ذكرى يوم انضمامها إلى روسيا

13:33 GMT 18.03.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، بوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة القرم، وذلك بمناسبة انضمامها إلى روسيا.
ونشرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجول مع وفود سياسية ودينية في مدينة سيفاستوبول على مدرسة الفنون ومركز للأطفال في المدينة.
13:29 GMT
وكانت شبه جزيرة القرم قد عادت إلى روسيا، بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكانها لصالح هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في مارس 2014، وذلك على خلفية إسقاط حكومة يانوكوفيتش واندلاع صراع مسلح في جنوب شرقي أوكرانيا بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد.
وبناء على هذا الضم فرضت دول أوربية عقوبات على روسيا، على الرغم من تأكيد موسكو أن إعادة انضمام القرم إلى الدولة الروسية جاءت بالتوافق الكامل مع القانون الدولي.
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