https://sputnikarabic.ae/20230318/بوتين-يصل-إلى-شبه-جزيرة-القرم-في-ذكرى-يوم-انضمامها-إلى-روسيا-1074886171.html
بوتين يصل إلى شبه جزيرة القرم في ذكرى يوم انضمامها إلى روسيا
بوتين يصل إلى شبه جزيرة القرم في ذكرى يوم انضمامها إلى روسيا
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، بوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة القرم، وذلك بمناسبة انضمامها إلى روسيا. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T13:33+0000
2023-03-18T13:33+0000
2023-03-18T13:33+0000
روسيا
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ونشرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجول مع وفود سياسية ودينية في مدينة سيفاستوبول على مدرسة الفنون ومركز للأطفال في المدينة.وكانت شبه جزيرة القرم قد عادت إلى روسيا، بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكانها لصالح هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في مارس 2014، وذلك على خلفية إسقاط حكومة يانوكوفيتش واندلاع صراع مسلح في جنوب شرقي أوكرانيا بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد.وبناء على هذا الضم فرضت دول أوربية عقوبات على روسيا، على الرغم من تأكيد موسكو أن إعادة انضمام القرم إلى الدولة الروسية جاءت بالتوافق الكامل مع القانون الدولي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يصل إلى شبه جزيرة القرم في ذكرى يوم انضمامها إلى روسيا
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أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، بوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة القرم، وذلك بمناسبة انضمامها إلى روسيا.
ونشرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجول مع وفود سياسية ودينية في مدينة سيفاستوبول على مدرسة الفنون ومركز للأطفال في المدينة.
وكانت شبه جزيرة القرم قد عادت إلى روسيا، بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكانها لصالح هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في مارس 2014، وذلك على خلفية إسقاط حكومة يانوكوفيتش واندلاع صراع مسلح في جنوب شرقي أوكرانيا بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد.
وبناء على هذا الضم فرضت دول أوربية عقوبات على روسيا، على الرغم من تأكيد موسكو أن إعادة انضمام القرم إلى الدولة الروسية جاءت بالتوافق الكامل مع القانون الدولي.