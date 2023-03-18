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https://sputnikarabic.ae/20230318/بوتين-يوقع-قانونا-يجرم-التصدير-غير-المشروع-للأسلحة-والتكنولوجيا-العسكرية-إلى-الأجانب-1074882084.html
بوتين يوقع قانونا يجرم التصدير غير المشروع للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى الأجانب
بوتين يوقع قانونا يجرم التصدير غير المشروع للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى الأجانب
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا، يجرم التصدير غير المشروع للبضائع أو التكنولوجيا العسكرية أو الأسلحة من روسيا إلى شخص أجنبي، والمعاقبة بالسجن لمدة... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T12:04+0000
2023-03-18T12:04+0000
روسيا
قانون
تصديق
الأجانب
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أن "بوتين وقع قانونًا يجرم التصدير غير القانوني للبضائع أو التكنولوجيا العسكرية أو الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى شخص أجنبي، بمعاقبته بالسجن لمدة قد تصل إلى 12 عاما".كما وقع الرئيس الروسي، قانونا بمعاقبة كل من يعمل على تشويه سمعة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامات مالية تبلغ 5 ملايين روبل (66 ألف دولار تقريبا).وكان بوتين، وقع الشهر الماضي، على قانون حول لغة الدولة يشمل عدم جواز استخدام المفردات الأجنبية باستثناء تلك التي ليست لها نظائر في اللغة الروسية.وأشارت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية، إلى أن القانون يُحسِّن قواعد ضمان مكانة اللغة الروسية كلغة الدولة [رسمية] في جميع أنحاء البلاد، ويراقب التزام المسؤولين في الهيئات والمنظمات والمواطنين الروس بقواعد اللغة الأدبية الروسية الحديثة.وقدمت الوثيقة مفاهيم مثل القواميس المعيارية وقواعد النحو والكتب والمراجع التي تحدد معايير اللغة الأدبية الروسية الحديثة.كما تضمنت الوثيقة معلومات وشرحاً مفصلاً لمستهلكي السلع والأعمال والخدمات، فضلاً عن التعليم ونظم المعلومات الحكومية والبلديات.لذلك، في جميع المجالات المذكورة، إذا كان هناك نص بلغة أجنبية، فيجب أن يكون النص باللغة الروسية مكافئًا من حيث الموضع والتصميم الفني، أي أن يكون له نفس المواصفات.كانت رئيسة لجنة الثقافة في مجلس الدوما الروسي، يلينا يامبولسكايا، قد صرحت لوكالة "سبوتنيك"، بوقت سابق، بأن مسألة استبدال الكلمات الأجنبية عند استخدام اللغة الروسية كلغة رسمية ستظهر بحلول عام 2025، عندما تظهر القواميس المعيارية.
https://sputnikarabic.ae/20230228/بوتين-يوقع-قانونا-حول-لغة-الدولة-يشمل-عدم-جواز-استخدام-المفردات-الأجنبية-إلا-في-حالة-محددة-1074153259.html
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روسيا, قانون, تصديق, الأجانب
روسيا, قانون, تصديق, الأجانب

بوتين يوقع قانونا يجرم التصدير غير المشروع للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى الأجانب

12:04 GMT 18.03.2023
© Sputnik . Dmitiry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© Sputnik . Dmitiry Astakhov
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا، يجرم التصدير غير المشروع للبضائع أو التكنولوجيا العسكرية أو الأسلحة من روسيا إلى شخص أجنبي، والمعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أن "بوتين وقع قانونًا يجرم التصدير غير القانوني للبضائع أو التكنولوجيا العسكرية أو الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى شخص أجنبي، بمعاقبته بالسجن لمدة قد تصل إلى 12 عاما".
كما وقع الرئيس الروسي، قانونا بمعاقبة كل من يعمل على تشويه سمعة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامات مالية تبلغ 5 ملايين روبل (66 ألف دولار تقريبا).
وذكرت وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع قانونا بشأن المسؤولية الجنائية، في شكل عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن، وغرامات تصل إلى 5 ملايين روبل، لمن يشوه سمعة المشاركين في العملية الخاصة، بغض النظر عن وضعهم، وفي حالة نشر أخبار مزيفة بشأن العملية الخاصة".
وكان بوتين، وقع الشهر الماضي، على قانون حول لغة الدولة يشمل عدم جواز استخدام المفردات الأجنبية باستثناء تلك التي ليست لها نظائر في اللغة الروسية.
وأشارت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية، إلى أن القانون يُحسِّن قواعد ضمان مكانة اللغة الروسية كلغة الدولة [رسمية] في جميع أنحاء البلاد، ويراقب التزام المسؤولين في الهيئات والمنظمات والمواطنين الروس بقواعد اللغة الأدبية الروسية الحديثة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
بوتين يوقع قانونا حول لغة الدولة يشمل عدم جواز استخدام المفردات الأجنبية إلا في حالة محددة
28 فبراير, 17:24 GMT
وقدمت الوثيقة مفاهيم مثل القواميس المعيارية وقواعد النحو والكتب والمراجع التي تحدد معايير اللغة الأدبية الروسية الحديثة.
وأوضحت الوثيقة المجالات والحالات الواجب فيها استخدام لغة روسية خالية من أي مفردات أجنبية على اعتبارها لغة الدولة.
كما تضمنت الوثيقة معلومات وشرحاً مفصلاً لمستهلكي السلع والأعمال والخدمات، فضلاً عن التعليم ونظم المعلومات الحكومية والبلديات.
لذلك، في جميع المجالات المذكورة، إذا كان هناك نص بلغة أجنبية، فيجب أن يكون النص باللغة الروسية مكافئًا من حيث الموضع والتصميم الفني، أي أن يكون له نفس المواصفات.
كانت رئيسة لجنة الثقافة في مجلس الدوما الروسي، يلينا يامبولسكايا، قد صرحت لوكالة "سبوتنيك"، بوقت سابق، بأن مسألة استبدال الكلمات الأجنبية عند استخدام اللغة الروسية كلغة رسمية ستظهر بحلول عام 2025، عندما تظهر القواميس المعيارية.
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