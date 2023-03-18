https://sputnikarabic.ae/20230318/بوتين-يوقع-قانونا-يجرم-التصدير-غير-المشروع-للأسلحة-والتكنولوجيا-العسكرية-إلى-الأجانب-1074882084.html

بوتين يوقع قانونا يجرم التصدير غير المشروع للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى الأجانب

بوتين يوقع قانونا يجرم التصدير غير المشروع للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى الأجانب

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا، يجرم التصدير غير المشروع للبضائع أو التكنولوجيا العسكرية أو الأسلحة من روسيا إلى شخص أجنبي، والمعاقبة بالسجن لمدة... 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T12:04+0000

2023-03-18T12:04+0000

2023-03-18T12:04+0000

روسيا

قانون

تصديق

الأجانب

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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أن "بوتين وقع قانونًا يجرم التصدير غير القانوني للبضائع أو التكنولوجيا العسكرية أو الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى شخص أجنبي، بمعاقبته بالسجن لمدة قد تصل إلى 12 عاما".كما وقع الرئيس الروسي، قانونا بمعاقبة كل من يعمل على تشويه سمعة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامات مالية تبلغ 5 ملايين روبل (66 ألف دولار تقريبا).وكان بوتين، وقع الشهر الماضي، على قانون حول لغة الدولة يشمل عدم جواز استخدام المفردات الأجنبية باستثناء تلك التي ليست لها نظائر في اللغة الروسية.وأشارت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية، إلى أن القانون يُحسِّن قواعد ضمان مكانة اللغة الروسية كلغة الدولة [رسمية] في جميع أنحاء البلاد، ويراقب التزام المسؤولين في الهيئات والمنظمات والمواطنين الروس بقواعد اللغة الأدبية الروسية الحديثة.وقدمت الوثيقة مفاهيم مثل القواميس المعيارية وقواعد النحو والكتب والمراجع التي تحدد معايير اللغة الأدبية الروسية الحديثة.كما تضمنت الوثيقة معلومات وشرحاً مفصلاً لمستهلكي السلع والأعمال والخدمات، فضلاً عن التعليم ونظم المعلومات الحكومية والبلديات.لذلك، في جميع المجالات المذكورة، إذا كان هناك نص بلغة أجنبية، فيجب أن يكون النص باللغة الروسية مكافئًا من حيث الموضع والتصميم الفني، أي أن يكون له نفس المواصفات.كانت رئيسة لجنة الثقافة في مجلس الدوما الروسي، يلينا يامبولسكايا، قد صرحت لوكالة "سبوتنيك"، بوقت سابق، بأن مسألة استبدال الكلمات الأجنبية عند استخدام اللغة الروسية كلغة رسمية ستظهر بحلول عام 2025، عندما تظهر القواميس المعيارية.

https://sputnikarabic.ae/20230228/بوتين-يوقع-قانونا-حول-لغة-الدولة-يشمل-عدم-جواز-استخدام-المفردات-الأجنبية-إلا-في-حالة-محددة-1074153259.html

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روسيا, قانون, تصديق, الأجانب