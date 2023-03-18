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تأسيس حزب جديد في بيلاروسيا موال للسلطة
تأسيس حزب جديد في بيلاروسيا موال للسلطة
أفادت الدائرة الصحفية لمجلس الشيوخ في البرلمان البيلاروسي، اليوم السبت، بتأسيس حزب "بيلايا روس" الموالي للحكومة البيلاروسية، وذلك بعد اتخاذ القرار في المؤتمر... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T11:26+0000
2023-03-18T11:26+0000
العالم
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وأبلغ مجلس الشيوخ الجمهوري أن "المشاركين في الجمعية التأسيسية رحبوا بقرار إنشاء الحزب البيلاروسي "بيلايا روس".وفقًا للخدمة الصحفية لمجلس الشيوخ، شاركت رئيسة مجلس النواب ناتاليا كوتشانوفا في المؤتمر التأسيسي للحزب، حيث تضمن جدول الأعمال إنشاء الميثاق والموافقة عليه واعتماد البرنامج الحزبي وانتخاب هيئة الإدارة والرقابة والمراجعة للحزب السياسي "بيلايا روس".وتأسست الجمعية العامة للحزب في نوفمبر/ تشرين الأول 2007 وتم تسجيلها من قبل وزارة العدل في بيلاروسيا.وفي سياق متصل، يشير موقع الجمعية على الإنترنت إلى أنها تضم "200 ألف وطني" وعمل الحزب يقوم على المبادئ الواضحة لمسار الرئيس الاستراتيجي لتنمية البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230301/بيلاروس-تعلن-عن-اعتماد-مفهوم-أمن-المعلومات-لدولة-الاتحاد-مع-روسيا-1074169156.html
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العالم

تأسيس حزب جديد في بيلاروسيا موال للسلطة

11:26 GMT 18.03.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمسيرة لدعم رئيس بيلاروسيا الحالي ألكسندر لوكاشينكو في العاصمة مينسك، بيلاروسيا 16 سبتمبر 2020
مسيرة لدعم رئيس بيلاروسيا الحالي ألكسندر لوكاشينكو في العاصمة مينسك، بيلاروسيا 16 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أفادت الدائرة الصحفية لمجلس الشيوخ في البرلمان البيلاروسي، اليوم السبت، بتأسيس حزب "بيلايا روس" الموالي للحكومة البيلاروسية، وذلك بعد اتخاذ القرار في المؤتمر التأسيس للحزب في مينسك.
وأبلغ مجلس الشيوخ الجمهوري أن "المشاركين في الجمعية التأسيسية رحبوا بقرار إنشاء الحزب البيلاروسي "بيلايا روس".
وفقًا للخدمة الصحفية لمجلس الشيوخ، شاركت رئيسة مجلس النواب ناتاليا كوتشانوفا في المؤتمر التأسيسي للحزب، حيث تضمن جدول الأعمال إنشاء الميثاق والموافقة عليه واعتماد البرنامج الحزبي وانتخاب هيئة الإدارة والرقابة والمراجعة للحزب السياسي "بيلايا روس".
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وتأسست الجمعية العامة للحزب في نوفمبر/ تشرين الأول 2007 وتم تسجيلها من قبل وزارة العدل في بيلاروسيا.
وفي سياق متصل، يشير موقع الجمعية على الإنترنت إلى أنها تضم "200 ألف وطني" وعمل الحزب يقوم على المبادئ الواضحة لمسار الرئيس الاستراتيجي لتنمية البلاد.
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