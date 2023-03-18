https://sputnikarabic.ae/20230318/تأسيس-حزب-جديد-في-بيلاروسيا-موال-للسلطة-1074881194.html
تأسيس حزب جديد في بيلاروسيا موال للسلطة
تأسيس حزب جديد في بيلاروسيا موال للسلطة
أفادت الدائرة الصحفية لمجلس الشيوخ في البرلمان البيلاروسي، اليوم السبت، بتأسيس حزب "بيلايا روس" الموالي للحكومة البيلاروسية، وذلك بعد اتخاذ القرار في المؤتمر... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T11:26+0000
2023-03-18T11:26+0000
2023-03-18T11:26+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/11/1046569478_0:104:3073:1832_1920x0_80_0_0_b17d07d2b5a64c0e8b1921ad7b0a0115.jpg
وأبلغ مجلس الشيوخ الجمهوري أن "المشاركين في الجمعية التأسيسية رحبوا بقرار إنشاء الحزب البيلاروسي "بيلايا روس".وفقًا للخدمة الصحفية لمجلس الشيوخ، شاركت رئيسة مجلس النواب ناتاليا كوتشانوفا في المؤتمر التأسيسي للحزب، حيث تضمن جدول الأعمال إنشاء الميثاق والموافقة عليه واعتماد البرنامج الحزبي وانتخاب هيئة الإدارة والرقابة والمراجعة للحزب السياسي "بيلايا روس".وتأسست الجمعية العامة للحزب في نوفمبر/ تشرين الأول 2007 وتم تسجيلها من قبل وزارة العدل في بيلاروسيا.وفي سياق متصل، يشير موقع الجمعية على الإنترنت إلى أنها تضم "200 ألف وطني" وعمل الحزب يقوم على المبادئ الواضحة لمسار الرئيس الاستراتيجي لتنمية البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230301/بيلاروس-تعلن-عن-اعتماد-مفهوم-أمن-المعلومات-لدولة-الاتحاد-مع-روسيا-1074169156.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/11/1046569478_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_693675487fa22f12feeba2d434a49d2f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تأسيس حزب جديد في بيلاروسيا موال للسلطة
تابعنا عبر
أفادت الدائرة الصحفية لمجلس الشيوخ في البرلمان البيلاروسي، اليوم السبت، بتأسيس حزب "بيلايا روس" الموالي للحكومة البيلاروسية، وذلك بعد اتخاذ القرار في المؤتمر التأسيس للحزب في مينسك.
وأبلغ مجلس الشيوخ الجمهوري أن "المشاركين في الجمعية التأسيسية رحبوا بقرار إنشاء الحزب البيلاروسي "بيلايا روس".
وفقًا للخدمة الصحفية لمجلس الشيوخ، شاركت رئيسة مجلس النواب ناتاليا كوتشانوفا في المؤتمر التأسيسي للحزب، حيث تضمن جدول الأعمال إنشاء الميثاق والموافقة عليه واعتماد البرنامج الحزبي وانتخاب هيئة الإدارة والرقابة والمراجعة للحزب السياسي "بيلايا روس".
وتأسست الجمعية العامة للحزب في نوفمبر/ تشرين الأول 2007 وتم تسجيلها من قبل وزارة العدل في بيلاروسيا.
وفي سياق متصل، يشير موقع الجمعية على الإنترنت إلى أنها تضم "200 ألف وطني" وعمل الحزب يقوم على المبادئ الواضحة لمسار الرئيس الاستراتيجي لتنمية البلاد.