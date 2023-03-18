https://sputnikarabic.ae/20230318/تدمير-حوالي-23-ألف-منزلا-و5-آلاف-بناية-سكنية-في-دونيتسك-قبل-العملية-العسكرية--1074871157.html

تدمير حوالي 23 ألف منزلا و5 آلاف بناية سكنية في دونيتسك قبل العملية العسكرية

تدمير حوالي 23 ألف منزلا و5 آلاف بناية سكنية في دونيتسك قبل العملية العسكرية

أعلنت أمينة مظالم جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، في تقريرها لمجلس الأمن الدولي، أن قبل العملية العسكرية الخاصة تم تدمير في الجمهورية حوالي 23 ألف... 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T04:51+0000

2023-03-18T04:51+0000

2023-03-18T04:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا

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أخبار جمهورية دونيتسك

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موسكو – سبوتنيك. وجاء في التقرير: "تم تدمير بنار القوات المسلحة الأوكرانية قبل بداية العملية العسكرية الخاصة أكثر من 23 ألف منزلاً وحوالي 5 آلاف بناية سكنية. وبعض المناطق السكنية عملياً تم إزالتها من وجه الأرض".هذا ومنع مجلس الأمن الدولي أمينة مظالم جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا، من إلقاء خطاب في جلسة المجلس المكرسة للوضع الإنساني في أوكرانيا.ودعت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، لإجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بالسماح لموروزوفا بإلقاء خطاب. وصوتت 4 دول لصالح منحها فرصة خطاب، و8 دول صوتت ضد ذلك، وامتنعت 3 دول عن التصويت.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://sputnikarabic.ae/20230317/دونيتسك-600-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-والصليب-الأحمر-حول-جرائم-حرب-لكييف-بقيت-دون-رد-1074869175.html

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روسيا, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك