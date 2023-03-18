https://sputnikarabic.ae/20230318/تركيا-تعلن-نجاح-مباحثات-تمديد-اتفاقية-الحبوب-مع-روسيا-وأوكرانيا-1074887251.html
تركيا تعلن نجاح مباحثات تمديد اتفاقية الحبوب مع روسيا وأوكرانيا
تركيا تعلن نجاح مباحثات تمديد اتفاقية الحبوب مع روسيا وأوكرانيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، نجاح المباحثات مع الجانبين الروسي والأوكراني لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والتي ينتهي سريانها... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T14:29+0000
2023-03-18T14:29+0000
2023-03-18T14:29+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أردوغان قوله "مباحثاتنا مع كلا الجانبين الروسي والأوكراني نجحت في تأمين تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود".ويوم الأربعاء الماضي، أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا خلالها "صفقة الحبوب".وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية: "جرت محادثة هاتفية، اليوم 15 مارس/ آذار، بين وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، ناقش الوزيران خلالها اتفاقية إسطنبول للحبوب والعلاقات الثنائية".وقّعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230318/نيبينزيا-الدول-الأكثر-فقرا-تتلقى-حوالي-3-من-التوريدات-في-إطار-مبادرة-الحبوب-1074871313.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
تركيا تعلن نجاح مباحثات تمديد اتفاقية الحبوب مع روسيا وأوكرانيا
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، نجاح المباحثات مع الجانبين الروسي والأوكراني لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والتي ينتهي سريانها اليوم 18 آذار/مارس.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أردوغان قوله "مباحثاتنا مع كلا الجانبين الروسي والأوكراني نجحت في تأمين تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود".
ويوم الأربعاء الماضي، أجرى وزير الخارجية التركي
مولود تشاووش أوغلو، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا خلالها "صفقة الحبوب".
وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية: "جرت محادثة هاتفية، اليوم 15 مارس/ آذار، بين وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، ناقش الوزيران خلالها اتفاقية إسطنبول للحبوب والعلاقات الثنائية".
وقّعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب
من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.