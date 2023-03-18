https://sputnikarabic.ae/20230318/تشاووش-أوغلو-نحث-الشركات-التركية-على-زيادة-ومضاعفة-الاستثمارات-في-مصر-1074879039.html

تشاووش أوغلو: نحث الشركات التركية على زيادة ومضاعفة الاستثمارات في مصر

تشاووش أوغلو: نحث الشركات التركية على زيادة ومضاعفة الاستثمارات في مصر

حث وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، الشركات التركية على زيادة ومضاعفة الاستثمارات في مصر. 18.03.2023, سبوتنيك عربي

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وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة، "زيارتي كانت بدافع تحسين العلاقات بين البلدين ونتمنى زيارة شكري لتركيا قريبا".وأضاف "نشكر الحكومة المصرية على المساعدات التي قدمتها خلال كارثة الزلزال".وتابع "نود تقوية العلاقات بين البلدين ونحن نعمل من أجل تسهيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحثنا ذلك".وأشار الوزير التركي إلى دور مصر في القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنقرة والقاهرة تعملان على جميع المستويات من خلال التعاون المحلي والإقليمي.وأكد ضرورة تحسين العلاقات التجارية، داعيا الشركات التركية إلى زيادة ومضاعفة الاستثمارات في مصر.كما أوضح أن مصر وتركيا تعملان على عقد لقاء آخر وتبادل الزيارات على جميع المستويات.

https://sputnikarabic.ae/20230318/شكري-نعمل-من-أجل-تطبيع-العلاقات-مع-تركيا-وبدء-مرحلة-جديدة-من-التعاون-1074879455.html

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