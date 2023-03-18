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https://sputnikarabic.ae/20230318/حكم-في-دوري-عربي-يلغي-هدفا-بعد-اللجوء-إلى-هاتف-نقال-فيديو-1074886064.html
حكم في دوري عربي يلغي هدفا بعد اللجوء إلى هاتف نقال... فيديو
حكم في دوري عربي يلغي هدفا بعد اللجوء إلى هاتف نقال... فيديو
في قرار غريب، أثار حكم مباراة السويس والنصر، ضمن منافسات دوري القسم الثاني المصري، جدلا واسعا بسبب لقطة مثيرة وطريفة. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T13:37+0000
2023-03-18T13:37+0000
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حدثت فوضى كبيرة في الدقيقة 39 بعدما سجل النصر هدفا جاء من لمسة يد واضحة، وسط اعتراضات قوية من جانب فريق السويس.ونزل بعض الأفراد لأرضية الملعب اعتراضا على قرار الحكم باحتساب الهدف، قبل أن يتدخل رجال الأمن لاحتواء الوضع.ولجأ حكم المباراة محمد فاروق إلى مشاهدة الهدف عبر هاتف نقال لاتخاذ القرار، وسط دهشة الحضور.وقرر بعدها إلغاء الهدف بعد مراجعته عدة مرات، ليستمر اللقاء وينتهي بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-1.
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رياضة, منوعات, هدف
رياضة, منوعات, هدف

حكم في دوري عربي يلغي هدفا بعد اللجوء إلى هاتف نقال... فيديو

13:37 GMT 18.03.2023
© AP Photo / Ahmed Gamil / جمهور فريق الزمالك المصري
جمهور فريق الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Ahmed Gamil /
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في قرار غريب، أثار حكم مباراة السويس والنصر، ضمن منافسات دوري القسم الثاني المصري، جدلا واسعا بسبب لقطة مثيرة وطريفة.
حدثت فوضى كبيرة في الدقيقة 39 بعدما سجل النصر هدفا جاء من لمسة يد واضحة، وسط اعتراضات قوية من جانب فريق السويس.
ونزل بعض الأفراد لأرضية الملعب اعتراضا على قرار الحكم باحتساب الهدف، قبل أن يتدخل رجال الأمن لاحتواء الوضع.
ولجأ حكم المباراة محمد فاروق إلى مشاهدة الهدف عبر هاتف نقال لاتخاذ القرار، وسط دهشة الحضور.
وقرر بعدها إلغاء الهدف بعد مراجعته عدة مرات، ليستمر اللقاء وينتهي بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-1.
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