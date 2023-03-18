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https://sputnikarabic.ae/20230318/خبير-أمريكي-يوضح-سبب-استمرار-الحروب-على-الكوكب-1074873113.html
خبير أمريكي يوضح سبب استمرار الحروب على الكوكب
خبير أمريكي يوضح سبب استمرار الحروب على الكوكب
كشف الخبير الأمريكي في الاقتصاد، ريتشارد وولف، أن الصراعات التي لا نهاية لها ستستمر على هذا الكوكب بسبب رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بالحفاظ على هيمنتها. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T07:19+0000
2023-03-18T07:19+0000
العالم
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وكتب وولوف على منصة "تويتر": "من عام 1991 إلى 2021، انخفضت حصة الولايات المتحدة من الناتج العالمي (إجمالي الناتج المحلي) من 21 في المائة إلى 15.7 في المائة وارتفعت حصة الصين من 4.3 في المائة إلى 18.6 في المائة".وفقًا للخبير، فإن هذه البيانات تغير ميزان القوى على هذا الكوكب، ولكنها أيضًا تزيد من رغبة واشنطن في شن حروب لا نهاية لها وفرض عقوبات على المنافسين الجيوسياسيين. في وقت سابق، قال وولف إن أوكرانيا قد هُزمت بالفعل في الصراع، حيث فقدت جزءًا كبيرًا من الأراضي ومن إمكاناتها الاقتصادية.وفقا له، خسرت كييف من حيث القيمة النسبية والمطلقة، قبل الأعمال القتالية، كان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حوالي 200 مليار دولار، وبعد عام انخفض بنسبة 30 في المائة - 60 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230318/مسؤول-أوروبي-سابق-يكشف-لـسبوتينك-هدف-واشنطن-الأساسي-من-محاولة-السيطرة-على-القرم--1074872113.html
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خبير أمريكي يوضح سبب استمرار الحروب على الكوكب

07:19 GMT 18.03.2023
© Photo / CC0 Creative Commons / الكرة الأرضية
الكرة الأرضية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© Photo / CC0 Creative Commons /
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كشف الخبير الأمريكي في الاقتصاد، ريتشارد وولف، أن الصراعات التي لا نهاية لها ستستمر على هذا الكوكب بسبب رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بالحفاظ على هيمنتها.
وكتب وولوف على منصة "تويتر": "من عام 1991 إلى 2021، انخفضت حصة الولايات المتحدة من الناتج العالمي (إجمالي الناتج المحلي) من 21 في المائة إلى 15.7 في المائة وارتفعت حصة الصين من 4.3 في المائة إلى 18.6 في المائة".
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وفقًا للخبير، فإن هذه البيانات تغير ميزان القوى على هذا الكوكب، ولكنها أيضًا تزيد من رغبة واشنطن في شن حروب لا نهاية لها وفرض عقوبات على المنافسين الجيوسياسيين.
في وقت سابق، قال وولف إن أوكرانيا قد هُزمت بالفعل في الصراع، حيث فقدت جزءًا كبيرًا من الأراضي ومن إمكاناتها الاقتصادية.
وفقا له، خسرت كييف من حيث القيمة النسبية والمطلقة، قبل الأعمال القتالية، كان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حوالي 200 مليار دولار، وبعد عام انخفض بنسبة 30 في المائة - 60 مليار دولار.
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