https://sputnikarabic.ae/20230318/خبير-عسكري-روسيا-قادرة-على-إسقاط-قذائف-إكسكاليبر-الأمريكية-أثناء-العملية-الخاصة-1074870259.html

خبير عسكري: روسيا قادرة على إسقاط قذائف "إكسكاليبر" الأمريكية أثناء العملية الخاصة

خبير عسكري: روسيا قادرة على إسقاط قذائف "إكسكاليبر" الأمريكية أثناء العملية الخاصة

قال فيكتور موراكوفسكي، الخبير العسكري، رئيس تحرير مجلة "أرسينال أوف ذا فاذرلاند" (The Arsenal of the Fatherland) إن أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات... 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T01:54+0000

2023-03-18T01:54+0000

2023-03-18T03:11+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وقال موراكوفسكي لوكالة "سبوتنيك": "تتمثل إحدى سمات عمل الدفاع الجوي الروسي كجزء من العملية الخاصة في استخدام الصواريخ الموجهة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي لدينا لتدمير الذخائر الموجهة بدقة في الجو".وأضاف: "وعلى وجه الخصوص، فقد تم تسجيل حالات تدمير ناجح لقذائف المدفعية الامريكية "إم 982 إكسكاليبر" الموجهة التي تستخدمها القوات الأوكرانية من مدافع إم 777".وأكد موراكوفسكي أن قذائف "الهاوتزر" عيار 155 ملم تعد هدفًا صعبًا لأنظمة الدفاع الجوي لصغر حجمها.وأضاف موراكوفسكي في حديثه لـ"سبوتنيك": "على سبيل المثال، إذا كان صاروخ هيمارس، الذي أسقطته أنظمتنا بأعداد كبيرة، يبلغ طوله 4 أمتار [13 قدمًا] بعيار 227 ملم، فإن قذيفة "إكسكاليبر" لا تتجاوز مترًا واحدًا بعيار يبلغ 155 ملمًا ويصعب تعقبه واستهدافه"، لافتا إلى أن "هناك حاجة إلى استهداف أكثر دقة لتعطيله نظرًا لقوة تحمله الكبيرة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230318/نيبينزيا-روسيا-تتلقى-أدلة-على-أن-الغرب-يتورط-أكثر-في-النزاع-بأوكرانيا-1074869314.html

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