عربي
https://sputnikarabic.ae/20230318/رئيس-الوزراء-الباكستاني-تصرفات-عمران-خان-الغريبة-خلال-الأيام-الماضية-تكشف-ميوله-الفاشية-1074883086.html
رئيس الوزراء الباكستاني: تصرفات عمران خان الغريبة خلال الأيام الماضية تكشف "ميوله الفاشية"
رئيس الوزراء الباكستاني: تصرفات عمران خان الغريبة خلال الأيام الماضية تكشف "ميوله الفاشية"
أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم السبت، أن "تصرفات رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الغريبة خلال الأيام الماضية تكشف ميوله الفاشية". 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T12:27+0000
2023-03-18T12:27+0000
باكستان
عمران خان
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074118231_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_666ed4a2e2802173b2e791a4c54cddd5.jpg
وقال شهباز شريف، عبر حسابه على "تويتر"، إن "تصرفات خان المتشددة شملت استخدام الشعب كدروع بشرية وإلقاء قنابل حارقة على الشرطة"، على حد قوله.وكانت عناصر من الشرطة الباكستانية، دخلت منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور، شرقي البلاد، في وقت سابق اليوم، تزامنا مع توجهه إلى العاصمة إسلام آباد من أجل المثول أمام المحكمة.وقال خان، عبر حسابه على "تويتر"، إن "قوات شرطة إقليم البنجاب هاجمت منزله في زمان بارك بمدينة لاهور عاصمة الإقليم، حيث توجد زوجته وحدها"، متسائلا "تحت أي قانون يفعلون ذلك؟".وأعلن خان، اليوم، أنه سيتوجه إلى إسلام آباد للمثول أمام المحكمة بالرغم من علمه بسوء نية الحكومة تجاهه وسعيها لاعتقاله.وقال عبر "تويتر": "من الواضح الآن أنه على الرغم من الإفراج عني بكفالة في جميع قضاياي، فإن الحكومة تعتزم اعتقالي"، مضيقا: "على الرغم من معرفتي بنواياهم الخبيثة، فأنا أتوجه إلى إسلام آباد للمثول أمام المحكمة لأنني أؤمن بسيادة القانون".وتابع "حصار مدينة لاهور بأكملها من قبل الشرطة لم يكن يتعلق بضمان مثولي أمام المحكمة في قضية ما، ولكن كان الهدف منه نقلي إلى السجن حتى لا أتمكن من قيادة حملتنا الانتخابية".ويواجه خان، الذي أطيح به من منصبه العام الماضي إثر تصويت بسحب الثقة، عدة اتهامات بالفساد من بينها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها دول أخرى.وأصدرت محكمة في إسلام آباد قرارا بتوقيف خان الشهر الماضي، ولكنه تحصن على مدار أسابيع بالمجمع السكني حيث يقيم، بشرق مدينة لاهور، وسط مؤيديه.وتصدى مؤيدو خان للشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة إثر محاولات لإلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي، وأصيب 100 من أفراد الشرطة.
https://sputnikarabic.ae/20230318/عمران-خان-أتوجه-إلى-المحكمة-بالرغم-من-علمي-بسوء-نية-الحكومة-وسعيها-لاعتقالي-1074875573.html
https://sputnikarabic.ae/20230315/محكمة-باكستانية-تعلق-أمر-اعتقال-رئيس-الوزراء-السابق-عمران-خان-1074769014.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074118231_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_909815e9d49272d2604b39bee4a13cc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
باكستان, عمران خان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
باكستان, عمران خان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس الوزراء الباكستاني: تصرفات عمران خان الغريبة خلال الأيام الماضية تكشف "ميوله الفاشية"

12:27 GMT 18.03.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHIرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم السبت، أن "تصرفات رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الغريبة خلال الأيام الماضية تكشف ميوله الفاشية".
وقال شهباز شريف، عبر حسابه على "تويتر"، إن "تصرفات خان المتشددة شملت استخدام الشعب كدروع بشرية وإلقاء قنابل حارقة على الشرطة"، على حد قوله.
وكانت عناصر من الشرطة الباكستانية، دخلت منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور، شرقي البلاد، في وقت سابق اليوم، تزامنا مع توجهه إلى العاصمة إسلام آباد من أجل المثول أمام المحكمة.
وقال خان، عبر حسابه على "تويتر"، إن "قوات شرطة إقليم البنجاب هاجمت منزله في زمان بارك بمدينة لاهور عاصمة الإقليم، حيث توجد زوجته وحدها"، متسائلا "تحت أي قانون يفعلون ذلك؟".
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وسط حشد من أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
عمران خان: أتوجه إلى المحكمة بالرغم من علمي بسوء نية الحكومة وسعيها لاعتقالي
09:09 GMT
وأعلن خان، اليوم، أنه سيتوجه إلى إسلام آباد للمثول أمام المحكمة بالرغم من علمه بسوء نية الحكومة تجاهه وسعيها لاعتقاله.
وقال عبر "تويتر": "من الواضح الآن أنه على الرغم من الإفراج عني بكفالة في جميع قضاياي، فإن الحكومة تعتزم اعتقالي"، مضيقا: "على الرغم من معرفتي بنواياهم الخبيثة، فأنا أتوجه إلى إسلام آباد للمثول أمام المحكمة لأنني أؤمن بسيادة القانون".
وتابع "حصار مدينة لاهور بأكملها من قبل الشرطة لم يكن يتعلق بضمان مثولي أمام المحكمة في قضية ما، ولكن كان الهدف منه نقلي إلى السجن حتى لا أتمكن من قيادة حملتنا الانتخابية".
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كشمير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
محكمة باكستانية تعلق أمر اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان
15 مارس, 12:11 GMT
ويواجه خان، الذي أطيح به من منصبه العام الماضي إثر تصويت بسحب الثقة، عدة اتهامات بالفساد من بينها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها دول أخرى.

وأصدرت محكمة في إسلام آباد قرارا بتوقيف خان الشهر الماضي، ولكنه تحصن على مدار أسابيع بالمجمع السكني حيث يقيم، بشرق مدينة لاهور، وسط مؤيديه.

وتصدى مؤيدو خان للشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة إثر محاولات لإلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي، وأصيب 100 من أفراد الشرطة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала