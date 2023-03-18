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رئيس وزراء العراق يدعو الأهالي للتعاون مع الأمن في مواجهة الإرهاب
رئيس وزراء العراق يدعو الأهالي للتعاون مع الأمن في مواجهة الإرهاب
دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المواطنين للتعاون مع أجهزة الأمن في مواجهة الإرهاب. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T19:58+0000
2023-03-18T19:58+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان إن السوداني، استقبل وفدا من عدد من وجهاء منطقة الطارمية شمال بغداد وشيوخ العشائر فيها، بحضور عدد من القادة الأمنيين المعنيين.وذكر البيان أن اللقاء شهد استعراض الأوضاع الأمنية والخدمية في القضاء، وأهم الأولويات التي تمثل محور اهتمام المواطنين فيه واحتياجاتهم.وأكد السوداني خلال اللقاء، على أهمية تعاون الأهالي مع قوات الأمن وما تبذله من جهود لتعزيز الأمن والاستقرار، منع تسلل العناصر المنحرفة والإرهابية.وشدد رئيس وزراء العراق على أهمية مواجهة التحديات الأمنية بحزم، لتمكين أجهزة الدولة من تقديم الخدمات.وأضاف رئيس الوزراء "لا مجال للتسامح مع من يعكّر صفو الأمن واطمئنان الأهالي".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

رئيس وزراء العراق يدعو الأهالي للتعاون مع الأمن في مواجهة الإرهاب

19:58 GMT 18.03.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المواطنين للتعاون مع أجهزة الأمن في مواجهة الإرهاب.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
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وقال البيان إن السوداني، استقبل وفدا من عدد من وجهاء منطقة الطارمية شمال بغداد وشيوخ العشائر فيها، بحضور عدد من القادة الأمنيين المعنيين.
وذكر البيان أن اللقاء شهد استعراض الأوضاع الأمنية والخدمية في القضاء، وأهم الأولويات التي تمثل محور اهتمام المواطنين فيه واحتياجاتهم.
وأكد السوداني خلال اللقاء، على أهمية تعاون الأهالي مع قوات الأمن وما تبذله من جهود لتعزيز الأمن والاستقرار، منع تسلل العناصر المنحرفة والإرهابية.
وشدد رئيس وزراء العراق على أهمية مواجهة التحديات الأمنية بحزم، لتمكين أجهزة الدولة من تقديم الخدمات.
وأضاف رئيس الوزراء "لا مجال للتسامح مع من يعكّر صفو الأمن واطمئنان الأهالي".
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