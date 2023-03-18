https://sputnikarabic.ae/20230318/رئيس-وزراء-العراق-يدعو-الأهالي-للتعاون-مع-الأمن-في-مواجهة-الإرهاب-1074896268.html
رئيس وزراء العراق يدعو الأهالي للتعاون مع الأمن في مواجهة الإرهاب
رئيس وزراء العراق يدعو الأهالي للتعاون مع الأمن في مواجهة الإرهاب
دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المواطنين للتعاون مع أجهزة الأمن في مواجهة الإرهاب. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T19:58+0000
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2023-03-18T19:58+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان إن السوداني، استقبل وفدا من عدد من وجهاء منطقة الطارمية شمال بغداد وشيوخ العشائر فيها، بحضور عدد من القادة الأمنيين المعنيين.وذكر البيان أن اللقاء شهد استعراض الأوضاع الأمنية والخدمية في القضاء، وأهم الأولويات التي تمثل محور اهتمام المواطنين فيه واحتياجاتهم.وأكد السوداني خلال اللقاء، على أهمية تعاون الأهالي مع قوات الأمن وما تبذله من جهود لتعزيز الأمن والاستقرار، منع تسلل العناصر المنحرفة والإرهابية.وشدد رئيس وزراء العراق على أهمية مواجهة التحديات الأمنية بحزم، لتمكين أجهزة الدولة من تقديم الخدمات.وأضاف رئيس الوزراء "لا مجال للتسامح مع من يعكّر صفو الأمن واطمئنان الأهالي".
https://sputnikarabic.ae/20230315/أزمة-جديدة-في-البرلمان-العراقي-بسبب-قانون-سانت-ليغو-والشارع-يترقب-1074789826.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
رئيس وزراء العراق يدعو الأهالي للتعاون مع الأمن في مواجهة الإرهاب
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دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المواطنين للتعاون مع أجهزة الأمن في مواجهة الإرهاب.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء
العراقية.
وقال البيان إن السوداني، استقبل وفدا من عدد من وجهاء منطقة الطارمية شمال بغداد وشيوخ العشائر فيها، بحضور عدد من القادة الأمنيين المعنيين.
وذكر البيان أن اللقاء شهد استعراض الأوضاع الأمنية والخدمية في القضاء، وأهم الأولويات التي تمثل محور اهتمام المواطنين فيه واحتياجاتهم.
وأكد السوداني خلال اللقاء، على أهمية تعاون الأهالي مع قوات الأمن وما تبذله من جهود لتعزيز الأمن والاستقرار، منع تسلل العناصر المنحرفة والإرهابية.
وشدد رئيس وزراء العراق
على أهمية مواجهة التحديات الأمنية بحزم، لتمكين أجهزة الدولة من تقديم الخدمات.
وأضاف رئيس الوزراء "لا مجال للتسامح مع من يعكّر صفو الأمن واطمئنان الأهالي".