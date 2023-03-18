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https://sputnikarabic.ae/20230318/زلزال-بقوة-67-درجة-يضرب-الإكوادور-فيديو-1074893499.html
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب الإكوادور... فيديو
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب الإكوادور... فيديو
ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة الإكوادور يوم السبت، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي "EMSC". 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T18:43+0000
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العالم
زلزال
الإكوادور
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ووفقا للمركز، فقد تم تسجيل الزلزال في الساعة 17.12 بالتوقيت العالمي المنسق (20.12 بتوقيت موسكو). يقع مركز الزلزال على بعد 59 كيلومترا من مدينة جواياكيل. وكان مركز الزلزال على عمق 80 كيلومترا.في البداية، تم الإبلاغ عن أن قوة الزلزال بلغ 6.9، ولكن في وقت لاحق أوضح المركز البيانات.هذا ولم ترد انباء عن وقوع إصابات او أضرار.
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العالم, زلزال, الإكوادور
العالم, زلزال, الإكوادور

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب الإكوادور... فيديو

18:43 GMT 18.03.2023
© AFP 2023 / Sam Yeh / هزة أرضية
هزة أرضية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AFP 2023 / Sam Yeh /
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ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة الإكوادور يوم السبت، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي "EMSC".
ووفقا للمركز، فقد تم تسجيل الزلزال في الساعة 17.12 بالتوقيت العالمي المنسق (20.12 بتوقيت موسكو). يقع مركز الزلزال على بعد 59 كيلومترا من مدينة جواياكيل. وكان مركز الزلزال على عمق 80 كيلومترا.
في البداية، تم الإبلاغ عن أن قوة الزلزال بلغ 6.9، ولكن في وقت لاحق أوضح المركز البيانات.
هذا ولم ترد انباء عن وقوع إصابات او أضرار.
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