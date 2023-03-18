https://sputnikarabic.ae/20230318/زلزال-بقوة-67-درجة-يضرب-الإكوادور-فيديو-1074893499.html
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب الإكوادور... فيديو
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب الإكوادور... فيديو
ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة الإكوادور يوم السبت، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي "EMSC". 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T18:43+0000
2023-03-18T18:43+0000
2023-03-18T18:43+0000
العالم
زلزال
الإكوادور
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101611/04/1016110433_0:0:6043:3399_1920x0_80_0_0_64e95f524146b462ee779b6989903511.jpg
ووفقا للمركز، فقد تم تسجيل الزلزال في الساعة 17.12 بالتوقيت العالمي المنسق (20.12 بتوقيت موسكو). يقع مركز الزلزال على بعد 59 كيلومترا من مدينة جواياكيل. وكان مركز الزلزال على عمق 80 كيلومترا.في البداية، تم الإبلاغ عن أن قوة الزلزال بلغ 6.9، ولكن في وقت لاحق أوضح المركز البيانات.هذا ولم ترد انباء عن وقوع إصابات او أضرار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101611/04/1016110433_0:0:5451:4088_1920x0_80_0_0_3ebacee3c843f034f1ae4dabda1e640d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, زلزال, الإكوادور
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب الإكوادور... فيديو
تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة الإكوادور يوم السبت، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي "EMSC".
ووفقا للمركز، فقد تم تسجيل الزلزال في الساعة 17.12 بالتوقيت العالمي المنسق (20.12 بتوقيت موسكو). يقع مركز الزلزال على بعد 59 كيلومترا من مدينة جواياكيل. وكان مركز الزلزال على عمق 80 كيلومترا.
في البداية، تم الإبلاغ عن أن قوة الزلزال بلغ 6.9، ولكن في وقت لاحق أوضح المركز البيانات.
هذا ولم ترد انباء عن وقوع إصابات او أضرار.