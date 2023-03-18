https://sputnikarabic.ae/20230318/زيارة-تشاووش-أوغلو-لمصر-خطوة-نحو-استعادة-العلاقات-الطبيعية-بين-القاهرة-وأنقرة-1074889014.html

زيارة تشاووش أوغلو لمصر خطوة نحو استعادة العلاقات الطبيعية بين القاهرة وأنقرة

زيارة تشاووش أوغلو لمصر خطوة نحو استعادة العلاقات الطبيعية بين القاهرة وأنقرة

في خطوة جديدة نحو استعادة العلاقات الطبيعية بين القاهرة وأنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو محادثات في مصر، السبت، في زيارة جاءت ردا على زيارة... 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T15:14+0000

2023-03-18T15:14+0000

2023-03-18T15:14+0000

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زيارة تشاوش أوغلو لمصر خطوة نحو استعادة العلاقات الطبيعية بين القاهرة وأنقرة زيارة تشاوش أوغلو لمصر خطوة نحو استعادة العلاقات الطبيعية بين القاهرة وأنقرة

الزيارات المتبادلة على مستوى وزراء الخارجية هي الأولى منذ بدء الخلاف بين البلدين عام 2013، ويقول مراقبون إن هناك ترحيبا تركيا بهذا التقارب في خضم أوقات صعبة تعيشها تركيا، مشيرين إلى أن عودة العلاقات ستسير بوتيرة جيدة إن نفذت تركيا المطالب المصرية الخاصة بعلاج الأزمات التي كانت أصل الخلاف، من بينها "احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومعالجة ملف تنظيم الإخوان"، الإرهابي.وأوضح أنه "بالنسبة لملف الاخوان يمكن للجانب التركي ألا يسمح بوجود قنوات إعلامية للإخوان في تركيا، ويبقى وجودهم في البلاد مماثلا لوجودهم في باقي الدول".وحول ملف شرق المتوسط، قال إن "قانون البحار غير واضح فيما يتعلق بتقاسم المياه الدولية، لكن هذا الملف يبقى مرتبطا بالتفاهمات الثنائية".وأشار إلى أن "التقارب مع مصر موضوع قومي مهم للدولة التركية بغض النظر عن وجود حكومة معينة في الحكم، ما يدل على أن هذه التقارب سيستمر بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة.وتوقع أن "تستغرق عودة العلاقات كاملة بين البلدين وقتا طويلا نظرا لوجود عدد من الملفات الخلافية الساخنة، وإن كانت تركيا ستقدم على تنازلات رمزية حيث أن اردوغان في عجلة من أمره قبيل الانتخابات"، على حد قوله.وأشار إلى أن "هذا التطبيع لن يتم بوجه كامل، لأن ما يهم أردوغان في الداخل هو الانتخابات واحتواء آثار الزلزال. وقال إن أردوغان سيؤجل بعض الملفات الكبرى إلى ما بعد الانتخابات، لكنه لفت أيضا إلى أن القاهرة غير راغبة باستمرار التوتر في العلاقات، مؤكدا أن هذا التقارب يمثل توجها أصيلا في سياسيات البلدين وينطوي على مكاسب لكليهما"، بحسب قوله.إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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