https://sputnikarabic.ae/20230318/زيلينسكي-يفرض-عقوبات-شخصية-على-الرئيس-السوري-بشار-الأسد-1074885320.html
زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد
زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد
فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T13:08+0000
2023-03-18T13:08+0000
2023-03-18T13:08+0000
العالم
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ونشر موقغ الرئاسة الأوكرانية وثيقة جاء فيها: "يتم فرض العقوبات لمدة 10 سنوات وتنص على تجميد الأصول، وحظر سحب رأس المال من أوكرانيا وإنهاء الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية".وأضافت الوثيقة أنه تم حظر نقل التكنولوجيا والحقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلى أنه تم فرض عقوبات كذلك على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس الوزراء حسين عرنوس.
https://sputnikarabic.ae/20230316/الأسد-لـسبوتنيك-الولايات-المتحدة-تقوم-بتدريب-الإرهابيين-في-التنف-وقد-ترسلهم-إلى-أوكرانيا-1074799409.html
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العالم
زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد
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فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد.
ونشر موقغ الرئاسة الأوكرانية وثيقة جاء فيها: "يتم فرض العقوبات لمدة 10 سنوات وتنص على تجميد الأصول، وحظر سحب رأس المال من أوكرانيا وإنهاء الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية".
وأضافت الوثيقة أنه تم حظر نقل التكنولوجيا والحقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلى أنه تم فرض عقوبات كذلك على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس الوزراء حسين عرنوس.