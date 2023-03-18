https://sputnikarabic.ae/20230318/زيلينسكي-يفرض-عقوبات-شخصية-على-الرئيس-السوري-بشار-الأسد-1074885320.html

زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد

زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد

فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد. 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T13:08+0000

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العالم

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ونشر موقغ الرئاسة الأوكرانية وثيقة جاء فيها: "يتم فرض العقوبات لمدة 10 سنوات وتنص على تجميد الأصول، وحظر سحب رأس المال من أوكرانيا وإنهاء الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية".وأضافت الوثيقة أنه تم حظر نقل التكنولوجيا والحقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلى أنه تم فرض عقوبات كذلك على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس الوزراء حسين عرنوس.

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