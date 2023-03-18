https://sputnikarabic.ae/20230318/شرطة-باكستان-العثور-على-أسلحة-وقنابل-ومخبأ-مضاد-للرصاص-عند-اقتحام-منزل-عمران-خان-1074881523.html

شرطة باكستان: العثور على أسلحة وقنابل ومخبأ مضاد للرصاص عند اقتحام منزل عمران خان

شرطة باكستان: العثور على أسلحة وقنابل ومخبأ مضاد للرصاص عند اقتحام منزل عمران خان

قال وزير الداخلية الباكستاني، رنا ثناء الله، اليوم السبت، إنه تم العثور على 16 بندقية داخل منزل رئيس الوزراء الباكستاني ‏السابق، عمران خان، في لاهور.‏ 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T11:49+0000

2023-03-18T11:49+0000

2023-03-18T11:49+0000

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وأضاف أنه تم العثور كذلك على مصنع لإعداد لقنابل بالقرب من منزل عمران خان، وفقا لشبكة "آري نيوز" الهندية.كما أشار وزير الداخلية الباكستاني إلى أنه "تم بناء مخبأ مضاد للرصاص في منزل عمران خان".وقال إن منزل خان "كان منطقة محظورة، وسبب متاعب لعامة الناس"، مؤكدا أن الشرطة الباكستانية كان لها مذكرة لتفتيش منزله.وأضاف ثناء الله، أن "الناس رشقوا رجال الشرطة بالحجارة اليوم، الذين ذهبوا إلى المنطقة لتطهير "المنطقة المحظورة".وتابع لافتا إلى أن رجال الشرطة لم يدخلوا المنزل لأن زوجة عمران خان كانت تقيم فيه.ودخلت عناصر من الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور، شرقي البلاد، تزامنا مع توجهه إلى العاصمة إسلام آباد من أجل المثول أمام المحكمة.وعقب مغادرته منزله متجها إلى إسلام آباد صباح اليوم، نشرت صفحات تابعة لحزب "تحريك إنصاف"، الذي يتزعمه عمران خان، مشاهد من اقتحام قوات الشرطة مقر إقامته بلاهور.وأظهرت المشاهد، إزالة قوات الشرطة الخيام المقامة أمام المبنى، وهدم آلية تابعة للشرطة بوابته الرئيسة، واعتقال بعض الأشخاص الموجودين به.وكان عمران خان، أعلن في وقت سابق اليوم، أنه سيتوجه إلى إسلام آباد للمثول أمام المحكمة بالرغم من علمه بسوء نية الحكومة تجاهه وسعيها لاعتقاله.ويواجه خان، الذي أطيح به من منصبه العام الماضي إثر تصويت بسحب الثقة، عدة اتهامات بالفساد من بينها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها دول أخرى.وأصدرت محكمة في إسلام آباد قرارا بتوقيف خان الشهر الماضي، ولكنه تحصن على مدار أسابيع بالمجمع السكني حيث يقيم، بشرق مدينة لاهور، وسط مؤيديه.وتصدى مؤيدو خان للشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة إثر محاولات لإلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي، وأصيب 100 من أفراد الشرطة.ووافق خان على المثول أمام جلسة الاستماع بعدما رفضت المحكمة طلبه بإلغاء قرار توقيفه رغم مقاومة مؤيديه.

https://sputnikarabic.ae/20230318/الشرطة-الباكستانية-تقتحم-منزل-عمران-خان-في-لاهور-والأخير-يعلق-1074879146.html

https://sputnikarabic.ae/20230318/عمران-خان-أتوجه-إلى-المحكمة-بالرغم-من-علمي-بسوء-نية-الحكومة-وسعيها-لاعتقالي-1074875573.html

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