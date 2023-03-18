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https://sputnikarabic.ae/20230318/علماء-العراق-تطالب-بموقف-واضح-من-إحراق-نسخ-من-القرآن-على-يد-جنود-أوكرانيين-1074889925.html
"علماء العراق" تطالب بموقف واضح من إحراق نسخ من القرآن على يد جنود أوكرانيين
"علماء العراق" تطالب بموقف واضح من إحراق نسخ من القرآن على يد جنود أوكرانيين
طالب رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا، اليوم السبت، رجال الدين في العالم بموقف واضح وصريح تجاه حادثة حرق القرآن الكريم من قبل جنود أوكرانيين. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T15:47+0000
2023-03-18T15:47+0000
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بغداد– سبوتنيك. وقال الملا، في تصريح لسبوتنيك، إن "هذه المشاهد وهذه الأخبار التي يطلع عليها المسلمون في العالم تكّون لديهم ردة فعل سلبية تجاه الآخر".وشدد على أن "احترام المعتقدات والأديان واحترام أفكار الناس وثقافاتهم وعقائدهم عامل مهم في تكوين التعايش السلمي وقبول الآخر ".وأضاف الملا "في الخلافات السياسية بين هذه الدولة وتلك أو بين هذا الشعب وذاك الشعب لا ينبغي أن يجر هذا الخلاف إلى إهانة المقدسات".ومضى بقوله: "نحن كعلماء دين أقولها وبصراحة لا نريد أن يكون الصراع بين الشعوب صراعا دينيا ولا بد للأديان أن تكون بمنآى عن هذه الصراعات باعتبار أن الأديان هي أديان سلام وأمن واستقرار".وتابع الملا "لذلك جميعنا رفضنا كمسلمين التطرف سواء كان التطرف السني أو الشيعي والتطرف المسيحي لأن ذلك سيخلق تصدعا في بناء الإنسان".وقال "يجب أن نقف جميعا .. علماء الدين المسلمون، وعلماء الدين المسيحيون، وحتى علماء الدين اليهود يجب أن يقفوا موقفا صلبا وواضحا وصريحا من هذه الأعمال التي نعتبرها أعمالا لا تليق ولا تحسب أصلا على أي دين ولا أي شعب يحترم نفسه ويريد التعايش مع الآخرين".ونشر متطرفون من القوات الأوكرانية مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم ويحرقون نسخا منه. وردا على هذا التصرف توعد رئيس الشيشان رمضان قديروف بالعثور على الجنود الأوكرانيين الذي دنسوا القرآن الكريم، معلنا تقديم مكافآت مالية لمن يستطيع الإبلاغ عنهم.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار أوكرانيا, حصري
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار أوكرانيا, حصري

"علماء العراق" تطالب بموقف واضح من إحراق نسخ من القرآن على يد جنود أوكرانيين

15:47 GMT 18.03.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Libkos
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حصري
طالب رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا، اليوم السبت، رجال الدين في العالم بموقف واضح وصريح تجاه حادثة حرق القرآن الكريم من قبل جنود أوكرانيين.
بغداد– سبوتنيك. وقال الملا، في تصريح لسبوتنيك، إن "هذه المشاهد وهذه الأخبار التي يطلع عليها المسلمون في العالم تكّون لديهم ردة فعل سلبية تجاه الآخر".
وشدد على أن "احترام المعتقدات والأديان واحترام أفكار الناس وثقافاتهم وعقائدهم عامل مهم في تكوين التعايش السلمي وقبول الآخر ".
وأضاف الملا "في الخلافات السياسية بين هذه الدولة وتلك أو بين هذا الشعب وذاك الشعب لا ينبغي أن يجر هذا الخلاف إلى إهانة المقدسات".
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ومضى بقوله: "نحن كعلماء دين أقولها وبصراحة لا نريد أن يكون الصراع بين الشعوب صراعا دينيا ولا بد للأديان أن تكون بمنآى عن هذه الصراعات باعتبار أن الأديان هي أديان سلام وأمن واستقرار".
وتابع الملا "لذلك جميعنا رفضنا كمسلمين التطرف سواء كان التطرف السني أو الشيعي والتطرف المسيحي لأن ذلك سيخلق تصدعا في بناء الإنسان".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
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وقال "يجب أن نقف جميعا .. علماء الدين المسلمون، وعلماء الدين المسيحيون، وحتى علماء الدين اليهود يجب أن يقفوا موقفا صلبا وواضحا وصريحا من هذه الأعمال التي نعتبرها أعمالا لا تليق ولا تحسب أصلا على أي دين ولا أي شعب يحترم نفسه ويريد التعايش مع الآخرين".
ونشر متطرفون من القوات الأوكرانية مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم ويحرقون نسخا منه. وردا على هذا التصرف توعد رئيس الشيشان رمضان قديروف بالعثور على الجنود الأوكرانيين الذي دنسوا القرآن الكريم، معلنا تقديم مكافآت مالية لمن يستطيع الإبلاغ عنهم.
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