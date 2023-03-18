غانتس: العنف ضد المتظاهرين يتصاعد والحرب الأهلية "على الأبواب"
© AFP 2023 / SAMUEL CORUMوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس
© AFP 2023 / SAMUEL CORUM
حذر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس من تصاعد العنف ضد المتظاهرين المناهضين لحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا أن "الحرب الأهلية على الأبواب".
وقال غانتس وهو رئيس تحالف "المعسكر الرسمي" المعارض في تغريدة بحسابه على تويتر مساء اليوم السبت: "حزين لسماع تقارير عن متظاهر صدمته سيارة خلال مظاهرة في هرتسليا".
وأضاف: "بدأ العنف ضد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد يتصاعد والحرب الأهلية على الأبواب".
وطالب غانتس نتنياهو، بالدعوة لوقف العنف، مضيفا "نحن نقترب من الهاوية".
שומע בצער את הדיווחים על מפגין שנפגע מרכב בהפגנה בהרצליה.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) March 18, 2023
האלימות נגד המפגינים ברחבי הארץ מתחילה לבעבע ומלחמת אחים בשער.
נתניהו, האחריות עליך. תקרא לעצירת האלימות, תלחץ על הבלמים עכשיו, כנס לחניה ועצור הכל. אנחנו מתקרבים לתהום.
وكان متظاهرون قد اشتبكوا مع شخص مساء اليوم في مدينة هرتسليا وسط إسرائيل بعدما صدم أحدهم بسيارته، وقامت قوات الشرطة باعتقاله.
הרצליה: עימות בין מפגינים לנהג, שלטענת המוחים פגע באחד מהם ודרס אותו@lirankog pic.twitter.com/YQNaos3a3t— כאן חדשות (@kann_news) March 18, 2023
كما اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وأنصار اليمين الإسرائيلي في تل أبيب وحالت الشرطة بين الجانبين.
תיעוד: קטטה בין תומכי הרפורמה למתנגדיה בתל אביב@almog_tamar pic.twitter.com/yIpulZ025S— כאן חדשות (@kann_news) March 18, 2023
وانطلقت تظاهرات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل الليلة للأسبوع الـ 11 على التوالي بمشاركة نحو 200 ألف شخص ضد خطة حكومية لإضعاف القضاء تصفها المعارضة بالانقلاب ويقول نتنياهو إن الهدف منها هو إعادة التوزان بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية).
وتنص الخطة المطروحة على الكنيست (البرلمان) للتصويت عليها، على الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتقزيم دورها في مراقبة القوانين الحكومية، إضافة إلى سيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاة.
وفشلت جهود وساطة قادها رئيس البلاد إسحاق هرتسوغ في نزع فتيل الأزمة والتوصل إلى خطة وسط لتسوية النزاع وسط تصاعد التحذيرات من اندلاع حرب أهلية.
ويقود نتنياهو ائتلاف من أحزاب من أقصى اليمين الديني والقومي وهي الحكومة التي توصف بالأكثر تطرفا منذ تأسيس إسرائيل.