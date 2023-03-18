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https://sputnikarabic.ae/20230318/فيتوريا-يضم-24-لاعبا-لقائمة-منتخب-مصر-لتصفيات-أمم-أفريقيا-1074883342.html
فيتوريا يضم 24 لاعبا إلى قائمة منتخب مصر لتصفيات أمم أفريقيا
فيتوريا يضم 24 لاعبا إلى قائمة منتخب مصر لتصفيات أمم أفريقيا
أعلن البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، قائمة المعسكر المقبل الذي ستتخلله مواجهة مالاوي، يومي 24 و28 مارس/ آذار، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T12:35+0000
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وشهدت قائمة منتخب مصر مفاجأة بعودة محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي نتيجة تألقه في الفترة الأخيرة بعد غياب لفترة طويلة بسبب الاستبعاد الفني ثم الإيقاف.وضمت القائمة 24 لاعبا، وجاءت على النحو التالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي.الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - محمد حمدي - أحمد فتوح - أحمد حجازي - علي جبر - محمد عبد المنعم - أسامة جلال.الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - محمود حمادة - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - أحمد عبد القادر.الهجوم: مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.ويملك منتخب مصر 3 نقاط، ويتذيل ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات، التي تضم مالاوي وغينيا وإثيوبيا.وفاز منتخب مصر 1/0 على غينيا في الجولة الأولى قبل الخسارة 0/2 أمام إثيوبيا.
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رياضة, منتخب مصر الوطني, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
رياضة, منتخب مصر الوطني, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

فيتوريا يضم 24 لاعبا إلى قائمة منتخب مصر لتصفيات أمم أفريقيا

12:35 GMT 18.03.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARمحمود كهربا ومحمد صلاح في منتخب مصر
محمود كهربا ومحمد صلاح في منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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أعلن البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، قائمة المعسكر المقبل الذي ستتخلله مواجهة مالاوي، يومي 24 و28 مارس/ آذار، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024.
وشهدت قائمة منتخب مصر مفاجأة بعودة محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي نتيجة تألقه في الفترة الأخيرة بعد غياب لفترة طويلة بسبب الاستبعاد الفني ثم الإيقاف.
وضمت القائمة 24 لاعبا، وجاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي.
الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - محمد حمدي - أحمد فتوح - أحمد حجازي - علي جبر - محمد عبد المنعم - أسامة جلال.
الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - محمود حمادة - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - أحمد عبد القادر.
الهجوم: مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.
ويملك منتخب مصر 3 نقاط، ويتذيل ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات، التي تضم مالاوي وغينيا وإثيوبيا.
وفاز منتخب مصر 1/0 على غينيا في الجولة الأولى قبل الخسارة 0/2 أمام إثيوبيا.
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