https://sputnikarabic.ae/20230318/قوة-إسرائيلية-تنكل-بفلسطيني-أعزل-في-جبل-المكبر-بالقدس-فيديو-1074888866.html
قوة إسرائيلية تنكل بفلسطيني أعزل في جبل المكبر بالقدس.. فيديو
قوة إسرائيلية تنكل بفلسطيني أعزل في جبل المكبر بالقدس.. فيديو
نكّلت قوة إسرائيلية، عصر اليوم السبت، بشاب فلسطيني أعزل في بلدة جبل المكبر بالقدس الشرقية، وسط توترات تنذر بتفجر الأوضاع في شهر رمضان. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T15:10+0000
2023-03-18T15:10+0000
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وبثت وسائل إعلام فلسطينية وعبرية مقاطع فيديو تظهر قوة إسرائيلية خلال اقتحامها جبل المكبر، قبل أن تعتدي على عدد من الفلسطينيين داخلها.وأظهر أحد المقاطع عناصر القوة وهم يشلون حركة شاب فلسطيني أعزل لم يبد أي مقاومة، قبل أن يعتدي عليه جنود آخرون بوحشية وسط محاولات لإبعاد عدسات المصورين.ولم يصدر أي توضيح من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يبرر سبب الاعتداء على الشاب بتلك الطريقة.ويحذر مراقبون إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية من أن يؤدي نهج حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو التي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة واشتعال الأوضاع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس.ومن المقرر أن تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية غدا الأحد قمة أمنية خماسية بمشاركة الفلسطينيين والإسرائيليين إضافة إلى مصر والأردن والولايات المتحدة بهدف إحلال الهدوء بالمنطقة قبل حلول شهر رمضان.وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين، على وقع عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش في مدن وقرى الضفة لاعتقال ناشطين تتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون بهجمات فردية.وأسفر هذا التصعيد عن سقوط 89 قتيلا فلسطينا منذ مطلع العام الجاري 2023، فيما قتل 14 إسرائيليا في عمليات نفذها فلسطينيون.
https://sputnikarabic.ae/20230318/فلسطنيون-يهاجمون-سياحا-ألمان-في-نابلس-ظنا-أنهم-قوة-خاصة-إسرائيلية-فيديو-1074887439.html
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
قوة إسرائيلية تنكل بفلسطيني أعزل في جبل المكبر بالقدس.. فيديو
تابعنا عبر
نكّلت قوة إسرائيلية، عصر اليوم السبت، بشاب فلسطيني أعزل في بلدة جبل المكبر بالقدس الشرقية، وسط توترات تنذر بتفجر الأوضاع في شهر رمضان.
وبثت وسائل إعلام فلسطينية وعبرية مقاطع فيديو تظهر قوة إسرائيلية خلال اقتحامها جبل المكبر
، قبل أن تعتدي على عدد من الفلسطينيين داخلها.
وأظهر أحد المقاطع عناصر القوة وهم يشلون حركة شاب فلسطيني أعزل لم يبد أي مقاومة، قبل أن يعتدي عليه جنود آخرون بوحشية وسط محاولات لإبعاد عدسات المصورين.
ولم يصدر أي توضيح من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يبرر سبب الاعتداء على الشاب بتلك الطريقة.
ويحذر مراقبون إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية من أن يؤدي نهج حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو التي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة
واشتعال الأوضاع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس.
ومن المقرر أن تشهد مدينة شرم الشيخ
المصرية غدا الأحد قمة أمنية خماسية بمشاركة الفلسطينيين والإسرائيليين إضافة إلى مصر والأردن والولايات المتحدة بهدف إحلال الهدوء بالمنطقة قبل حلول شهر رمضان.
وتشهد الضفة الغربية
بما في ذلك القدس تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين، على وقع عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش في مدن وقرى الضفة لاعتقال ناشطين تتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون بهجمات فردية.
وأسفر هذا التصعيد عن سقوط 89 قتيلا فلسطينا منذ مطلع العام الجاري 2023، فيما قتل 14 إسرائيليا في عمليات نفذها فلسطينيون.