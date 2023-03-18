https://sputnikarabic.ae/20230318/كوريا-الشمالية-نحو-800-ألف-شاب-يتقدمون-بطلبات-للتطوع-بالجيش-لمواجهة-أمريكا-1074872516.html
كوريا الشمالية: نحو 800 ألف شاب يتقدمون بطلبات للتطوع في الجيش لمواجهة أمريكا
كوريا الشمالية: نحو 800 ألف شاب يتقدمون بطلبات للتطوع في الجيش لمواجهة أمريكا
أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن مئات الآلاف من الشباب والعمال في البلاد تطوعوا للانضمام إلى جيشها أو لإعادة تجنيدهم للقتال ضد... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T06:49+0000
2023-03-18T06:49+0000
2023-03-18T06:54+0000
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وذكرت صحيفة "رودونغ سينمون" أن حوالي 800 ألف من الطلاب والعاملين عبروا يوم الجمعة فقط عن رغبتهم في التجنيد أو إعادة الانضمام إلى الجيش لمواجهة الولايات المتحدة.يأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخها الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-17" ردا على تدريبات عسكرية جارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وأطلقت كوريا الشمالية الصواريخ في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان قبل ساعات من توجه رئيس كوريا الجنوبية إلى طوكيو لحضور قمة بحثت سبل التصدي لكوريا الشمالية المسلحة نوويا.وبدأت القوات الكورية الجنوبية والأمريكية، الاثنين الماضي، تدريبات مشتركة تستمر 11 يوما، والتي أطلق عليها اسم "درع الحرية 23"، والتي تجرى على نطاق لم يتكرر منذ 2017 لمواجهة "التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية".واتهم زعيم كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بزيادة التوتر بهذه التدريبات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230317/تقرير-صواريخ-كوريا-الشمالية-الباليستية-العابرة-للقارات-تضرب-وسط-أمريكا-خلال-33-دقيقة-فقط-1074866897.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية: نحو 800 ألف شاب يتقدمون بطلبات للتطوع في الجيش لمواجهة أمريكا
06:49 GMT 18.03.2023 (تم التحديث: 06:54 GMT 18.03.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن مئات الآلاف من الشباب والعمال في البلاد تطوعوا للانضمام إلى جيشها أو لإعادة تجنيدهم للقتال ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت
صحيفة "رودونغ سينمون" أن حوالي 800 ألف من الطلاب والعاملين عبروا يوم الجمعة فقط عن رغبتهم في التجنيد أو إعادة الانضمام إلى الجيش لمواجهة الولايات المتحدة.
يأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية
صاروخها الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-17" ردا على تدريبات عسكرية جارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وأطلقت كوريا الشمالية الصواريخ في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان قبل ساعات من توجه رئيس كوريا الجنوبية إلى طوكيو لحضور قمة بحثت سبل التصدي لكوريا الشمالية المسلحة نوويا.
وبدأت القوات الكورية الجنوبية والأمريكية، الاثنين الماضي، تدريبات مشتركة تستمر 11 يوما، والتي أطلق عليها اسم "درع الحرية 23"، والتي تجرى على نطاق لم يتكرر منذ 2017 لمواجهة "التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية".
واتهم زعيم كوريا الشمالية الولايات المتحدة
وكوريا الجنوبية بزيادة التوتر بهذه التدريبات العسكرية.