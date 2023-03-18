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https://sputnikarabic.ae/20230318/كولومبيا-اختطاف-إسرائيلي-بعد-خروجه-في-موعد-غرامي-1074890747.html
كولومبيا.. اختطاف إسرائيلي بعد خروجه في "موعد غرامي"
كولومبيا.. اختطاف إسرائيلي بعد خروجه في "موعد غرامي"
اختُطف مواطن إسرائيلي في كولومبيا بعد خروجه في موعد غرامي مع امرأة تعرف عليها على أحد تطبيقات التعارف. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T16:16+0000
2023-03-18T16:16+0000
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وأفادت شرطة مدينة ميديلين في كولومبيا الليلة (السبت) أنها أنقذت مواطنا إسرائيليا يبلغ من العمر 36 عاما اختطفه مجرمون بعد أن ذهب في موعد مع امرأة التقى بها على تطبيق Tinder، على ما أفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.وبحسب نائب رئيس الشرطة، الكولونيل خوسيه ميراندا، قال المواطن الإسرائيلي إنه كان في إجازة في ميديلين، وهناك ذهب للقاء امرأة التقى بها عبر التطبيق المذكور.التقى الإسرائيلي بالفتاة في مطعم بالمدينة، وعندما رأته اتصلت بسيارة واستقلتها، وعندما تبعها الإسرائيلي ودلف إلى السيارة تعرض للضرب والخطف من قبل عدد من الرجال اتضح أنهم شركاء الفتاة.أوقفت الشرطة، التي وصلت إلى مكان الحادث بعد ورود أنباء عن القيادة الخطرة، السيارة عند الحاجز وألقت القبض على 3 رجال، تتراوح أعمارهم بين 21 و24 و26 عاما، والرجل الإسرائيلي الذي نزل من المقعد الخلفي، وكشف للشرطة أنه تم اختطافه وضربه وسرقة أغراضه.ووفقًا للشرطة، فإن المتورطين في خطف الإسرائيلي على صلة أيضا بوفاة سائح آخر، وهو مواطن سويدي، قُتل على ما يبدو على أيديهم.
https://sputnikarabic.ae/20220505/كولومبيا-تسلم-أخطر-مهرب-مخدرات-في-العالم-إلى-الولايات-المتحدة-1061873553.html
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أخبار العالم الآن, الأخبار, منوعات, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

كولومبيا.. اختطاف إسرائيلي بعد خروجه في "موعد غرامي"

16:16 GMT 18.03.2023
© AFP 2023 / Joaquin Sarmientoالمشاركون في عرض احتفالي "الخرافات والأساطير" في ميديلين، مقاطعة أنتيوكيا، كولومبيا 8 ديسمبر 2021.
المشاركون في عرض احتفالي الخرافات والأساطير في ميديلين، مقاطعة أنتيوكيا، كولومبيا 8 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AFP 2023 / Joaquin Sarmiento
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اختُطف مواطن إسرائيلي في كولومبيا بعد خروجه في موعد غرامي مع امرأة تعرف عليها على أحد تطبيقات التعارف.
وأفادت شرطة مدينة ميديلين في كولومبيا الليلة (السبت) أنها أنقذت مواطنا إسرائيليا يبلغ من العمر 36 عاما اختطفه مجرمون بعد أن ذهب في موعد مع امرأة التقى بها على تطبيق Tinder، على ما أفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وبحسب نائب رئيس الشرطة، الكولونيل خوسيه ميراندا، قال المواطن الإسرائيلي إنه كان في إجازة في ميديلين، وهناك ذهب للقاء امرأة التقى بها عبر التطبيق المذكور.
التقى الإسرائيلي بالفتاة في مطعم بالمدينة، وعندما رأته اتصلت بسيارة واستقلتها، وعندما تبعها الإسرائيلي ودلف إلى السيارة تعرض للضرب والخطف من قبل عدد من الرجال اتضح أنهم شركاء الفتاة.
سجين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
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5 مايو 2022, 12:28 GMT
أوقفت الشرطة، التي وصلت إلى مكان الحادث بعد ورود أنباء عن القيادة الخطرة، السيارة عند الحاجز وألقت القبض على 3 رجال، تتراوح أعمارهم بين 21 و24 و26 عاما، والرجل الإسرائيلي الذي نزل من المقعد الخلفي، وكشف للشرطة أنه تم اختطافه وضربه وسرقة أغراضه.
ووفقًا للشرطة، فإن المتورطين في خطف الإسرائيلي على صلة أيضا بوفاة سائح آخر، وهو مواطن سويدي، قُتل على ما يبدو على أيديهم.
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