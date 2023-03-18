https://sputnikarabic.ae/20230318/لمدة-30-عاما-موانئ-أبو-ظبي-توقع-اتفاقا-لتشغيل-ميناء-سفاجا-المصري-1074897988.html
لمدة 30 عاما.. موانئ أبو ظبي توقع اتفاقا لتشغيل ميناء سفاجا المصري
لمدة 30 عاما.. موانئ أبو ظبي توقع اتفاقا لتشغيل ميناء سفاجا المصري
أعلنت مجموعة موانئ أبو ظبي أنها وقعت اتفاق امتياز مدته 30 عاما لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا المصري. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T21:17+0000
2023-03-18T21:17+0000
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت عن مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية.ونص الاتفاق على أن تخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار لتطوير البنى الفوقية وتجهيز المعدات، والأبنية والمرافق العقارية الأخرى في ميناء سفاجا.كما ينص على تطوير شبكة الخدمات العامة داخل منطقة الامتياز، على أن يتم إنفاق أغلب تلك المصروفات الرأسمالية خلال الفترة بين عامي 2024 و2025، بحسب صحيفة "البيان".كما وقعت موانئ أبوظبي اتفاقيتين لمدة 15 عاما وذلك لإقامة محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت.وأشار البيان كذلك إلى توقيع 4 اتفاقيات مبدئية تشمل موانئ مصرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20230307/موانئ-أبو-ظبي-الإماراتية-تبحث-التعاون-الثنائي-مع-قناة-السويس--1074454026.html
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الأخبار, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
الأخبار, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
لمدة 30 عاما.. موانئ أبو ظبي توقع اتفاقا لتشغيل ميناء سفاجا المصري
21:17 GMT 18.03.2023 (تم التحديث: 21:34 GMT 18.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت مجموعة موانئ أبو ظبي أنها وقعت اتفاق امتياز مدته 30 عاما لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا المصري.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت عن مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية.
ونص الاتفاق على أن تخصص مجموعة موانئ أبوظبي
استثمارات إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار لتطوير البنى الفوقية وتجهيز المعدات، والأبنية والمرافق العقارية الأخرى في ميناء سفاجا.
كما ينص على تطوير شبكة الخدمات العامة داخل منطقة الامتياز، على أن يتم إنفاق أغلب تلك المصروفات الرأسمالية خلال الفترة بين عامي 2024 و2025، بحسب صحيفة
"البيان".
كما وقعت موانئ أبوظبي اتفاقيتين لمدة 15 عاما وذلك لإقامة محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت.
وأشار البيان كذلك إلى توقيع 4 اتفاقيات مبدئية تشمل موانئ مصرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط.