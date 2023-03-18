https://sputnikarabic.ae/20230318/مجلس-السيادة-السوداني-الأطراف-غير-الموقعة-على-الإطاري-ترغب-في-اتفاق-ينهي-الأزمة-1074894038.html
مجلس السيادة السوداني: الأطراف غير الموقعة على "الإطاري" ترغب في اتفاق ينهي الأزمة
مجلس السيادة السوداني: الأطراف غير الموقعة على "الإطاري" ترغب في اتفاق ينهي الأزمة
أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، عبرت عن رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة في البلاد. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T19:20+0000
2023-03-18T19:20+0000
2023-03-18T19:20+0000
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المجلس السيادي في السودان
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جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقده نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق، بحسب بيان لمجلس السيادة.وقال البيان الذي نشره الموقع في حسابه بموقع فيسبوك التابع لشركة ميتا (محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة) إن "الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري أكدت رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة بالبلاد".وطالبت هذه الأطراف نائب رئيس مجلس السيادة، بمواصلة جهوده لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف، بهدف التوصل لتوافق بشأن الترتيبات الضرورية لاستكمال العملية السياسية.وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
https://sputnikarabic.ae/20221214/البرهان-القوات-المسلحة-لن-توافق-على-بنود-في-الاتفاق-النهائي-للعملية-السياسية-تنال-من-سيادة-البلاد-1071194885.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, المجلس السيادي في السودان
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, المجلس السيادي في السودان
مجلس السيادة السوداني: الأطراف غير الموقعة على "الإطاري" ترغب في اتفاق ينهي الأزمة
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أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، عبرت عن رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة في البلاد.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقده نائب رئيس مجلس السيادة
محمد حمدان دقلو "حميدتي" مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق، بحسب بيان لمجلس السيادة.
14 ديسمبر 2022, 14:11 GMT
وقال البيان الذي نشره الموقع في حسابه بموقع فيسبوك التابع لشركة ميتا (محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة) إن "الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري
أكدت رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة بالبلاد".
وطالبت هذه الأطراف نائب رئيس مجلس السيادة، بمواصلة جهوده لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف، بهدف التوصل لتوافق بشأن الترتيبات الضرورية لاستكمال العملية السياسية.
وكان قادة الجيش السوداني
وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.