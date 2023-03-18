https://sputnikarabic.ae/20230318/مدير-أوقاف-ريف-دمشق-لـسبوتنيك-مشاهد-تمزيق-جنود-أوكرانيين-للقرآن-تفضح-تطرفهم-1074896824.html

مدير أوقاف ريف دمشق لـ"سبوتنيك": مشاهد تمزيق جنود أوكرانيين للقرآن تفضح تطرفهم

مدير أوقاف ريف دمشق لـ"سبوتنيك": مشاهد تمزيق جنود أوكرانيين للقرآن تفضح تطرفهم

وصف مدير أوقاف ريف دمشق، خضر شحرور، مشاهد تمزيق وحرق جنود أوكرانيين لنسخ من القرآن بأنها "تقشعر لها الأبدان". 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T20:17+0000

2023-03-18T20:17+0000

2023-03-18T20:17+0000

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وقال شحرور، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أصابني ألم كبير مما رأيت في هذه المشاهد التي تثير البغيضة والحقد، وتؤكد أن هؤلاء لا يميلون إلى حوار الحضارات، وإنما إلى صدام الحضارات، ويجرون العالم إلى حرب دينية جديدة من خلال هذه الأفعال وإلباس الحرب لباس الطائفية".وأكد شحرور أن "الغرب فقد أخلاقه واحترامه حتى لإنجيله قبل القرآن في سيره وراء أميركا، ولا نستغرب منهم هذه الأفعال لأنهم فقدوا فضيلتهم وأخلاقهم حتى الأدبية، فهم الآن يشرعون المثلية، وهذا يتنافى مع الأخلاق والأعراف والأديان، ومن الطبيعي أن يكون لديهم عداء للأديان والمسلمين بشكل خاص".وتابع: "أمريكا والغرب هم من ارتكبوا الإرهاب بحق الإسلام.حيث جلبوا أناسا وألبسوهم لباس الإسلام وجعلوهم يقتلون ويبقرون البطون ويقطعون الرؤوس، وبدأوا ينقلونهم من مكان إلى آخر، وهم نفسهم الذين قتلوا الناس في سوريا، وهم أنفسهم الذين أُخذوا إلى ليبيا ليقتلوا هناك الأهالي، وهم أنفسهم الذين أخذوهم إلى أوكرانيا ليقاتلوا ضد روسيا".ولفت شحرور إلى أن "ما جرى على أرضنا [في سوريا] يعطي فكرة واضحة لجميع الشباب أننا مستهدفون في بلدنا وعقيدتنا ولا ينبغي أن نُخدع بهذه الأفكار والشعارات التي يطلقونها. هم يضعون السم في الدسم ويجب على الشباب العربي معرفة مآربهم".وقال "هؤلاء الإرهابيون لا يتقبلهم أحد وأصبحوا منبوذين، ولن يعودوا عن تطرفهم وسيتواجدون حيث يكون التطرف".ونشر متطرفون من القوات الأوكرانية مقاطع مصورة، وهم يدنسون القرآن الكريم، ويحرقون نسخا منه.وردا على ذلك التصرف، توعد رئيس الشيشان رمضان قديروف بالعثور على الجنود الأوكرانيين الذين دنسوا القرآن الكريم وتقديم مكافآت مالية لمن يبلغ عنهم.

https://sputnikarabic.ae/20230318/مسلمو-القرم-يدينون-بشدة-قيام-الجيش-الأوكراني-بحرق-صفحات-من-القرآن-1074891921.html

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