https://sputnikarabic.ae/20230318/مسلمو-القرم-يدينون-بشدة-قيام-الجيش-الأوكراني-بحرق-صفحات-من-القرآن-1074891921.html

مسلمو القرم يدينون بشدة قيام الجيش الأوكراني بحرق صفحات من القرآن

مسلمو القرم يدينون بشدة قيام الجيش الأوكراني بحرق صفحات من القرآن

أدان مسلمو القرم بشكل قاطع قيام عناصر في الجيش الأوكراني بحرق صفحات القرآن. 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T17:03+0000

2023-03-18T17:03+0000

2023-03-18T17:10+0000

روسيا

مسلمون

جمهورية القرم الروسية

حرق

القرآن

إدانة

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وقال إمام سيمفيروبول، محمد إسلاموف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت: "لا يحق لأحد أن يحرق الكتب المقدسة ويسخر منها".بدوره، وصف أنور عبد الرحيموف، وهو رجل أعمال وناشط اجتماعي، هذا العمل بأنه "حقير".هذا وطالب رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا، في وقت سابق من اليوم السبت، رجال الدين في العالم بموقف واضح وصريح تجاه حادثة حرق القرآن الكريم من قبل جنود أوكرانيين.وقال الملا، في تصريح لسبوتنيك، إن "هذه المشاهد وهذه الأخبار التي يطلع عليها المسلمون في العالم تكّون لديهم ردة فعل سلبية تجاه الآخر، احترام المعتقدات والأديان واحترام أفكار الناس وثقافاتهم وعقائدهم عامل مهم في تكوين التعايش السلمي وقبول الآخر ".وتابع الملا "ولذلك جميعنا رفضنا كمسلمين التطرف سواء كان التطرف السني أو الشيعي والتطرف المسيحي لأن ذلك سيخلق تصدعا في بناء الإنسان".من جانبه، أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن مكافأة قدرها 5 ملايين روبل على "تصفية" الجندي الأوكراني الذي دنس القرآن الكريم، و10 ملايين على اعتقاله حيا.ونشر متطرفون من القوات الأوكرانية مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم ويحرقون نسخا منه. وردا على هذا التصرف توعد رئيس الشيشان رمضان قديروف بالعثور على الجنود الأوكرانيين الذي دنسوا القرآن الكريم وتقديم مكافآت مالية لمن يستطيع الإبلاغ عنهم .

https://sputnikarabic.ae/20230318/علماء-العراق-تطالب-بموقف-واضح-من-إحراق-نسخ-من-القرآن-على-يد-جنود-أوكرانيين-1074889925.html

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روسيا, مسلمون, جمهورية القرم الروسية, حرق, القرآن, إدانة