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https://sputnikarabic.ae/20230318/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-تقترح-منح-الجنسية-للأطفال-الروس-المولودين-في-الخارج-1074871719.html
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تقترح منح الجنسية للأطفال الروس المولودين في الخارج
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تقترح منح الجنسية للأطفال الروس المولودين في الخارج
قدمت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، تعديلات على قانون الجنسية الروسية إلى مجلس الدوما، مجلس النواب بالبرلمان الروسي، والتي تنص على منح... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T05:51+0000
2023-03-18T05:51+0000
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موسكو - سبوتنيك. "وجاء في "الوثيقة المعدلة التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها: "يكتسب الطفل جنسية روسيا الاتحادية بالميلاد، إذا كان في يوم الولادة يحمل أحد الوالدين جنسية روسيا، والوالد الآخر مواطن أجنبي (بغض النظر عن مكان الميلاد)".وتنص نسخة مشروع القانون التي تم تبنيها في القراءة الأولى على أن مثل هذا الطفل لا يمكنه الحصول على الجنسية الروسية إلا إذا ولد في روسيا الاتحادية.وكما تنص التعديلات المقترحة على إلغاء الحاجة إلى تقديم موافقة خطية وموثقة من الوالد الأجنبي الثاني للطفل الأجنبي للحصول على الجنسية الروسية، إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية الروسية بالفعل أو كان في طور الحصول عليها.
https://sputnikarabic.ae/20230315/تعديلات-قانونية-تجيز-سحب-الجنسية-الروسية-المكتسبة-بسبب-تشويه-سمعة-العملية-العسكرية--1074748400.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مفوضة حقوق الإنسان الروسية تقترح منح الجنسية للأطفال الروس المولودين في الخارج

05:51 GMT 18.03.2023
© Sputnik . Екатерина Чеснокова / الانتقال إلى بنك الصورمفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© Sputnik . Екатерина Чеснокова
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قدمت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، تعديلات على قانون الجنسية الروسية إلى مجلس الدوما، مجلس النواب بالبرلمان الروسي، والتي تنص على منح الطفل الجنسية الروسية بالميلاد إذا كان أحد الوالدين لديه الجنسية الروسية وقت الولادة، بغض النظر عن مكان الولادة.
موسكو - سبوتنيك. "وجاء في "الوثيقة المعدلة التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها: "يكتسب الطفل جنسية روسيا الاتحادية بالميلاد، إذا كان في يوم الولادة يحمل أحد الوالدين جنسية روسيا، والوالد الآخر مواطن أجنبي (بغض النظر عن مكان الميلاد)".
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وتنص نسخة مشروع القانون التي تم تبنيها في القراءة الأولى على أن مثل هذا الطفل لا يمكنه الحصول على الجنسية الروسية إلا إذا ولد في روسيا الاتحادية.
وكما تنص التعديلات المقترحة على إلغاء الحاجة إلى تقديم موافقة خطية وموثقة من الوالد الأجنبي الثاني للطفل الأجنبي للحصول على الجنسية الروسية، إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية الروسية بالفعل أو كان في طور الحصول عليها.
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