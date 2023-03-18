https://sputnikarabic.ae/20230318/موسكو-إلغاء-جميع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-جزء-أساسي-للتسوية-في-أوكرانيا-1074884929.html
موسكو: إلغاء جميع العقوبات المفروضة على روسيا جزء أساسي للتسوية في أوكرانيا
موسكو: إلغاء جميع العقوبات المفروضة على روسيا جزء أساسي للتسوية في أوكرانيا
أعلنت الخارجية الروسية، أن إلغاء جميع العقوبات على روسيا والدعاوى غير القانونية جزء أساسي لتحقيق تسوية للأزمة في أوكرانيا. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T12:47+0000
2023-03-18T12:47+0000
2023-03-18T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تسوية
أخبار الأزمة الأوكرانية
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية، في بيان، اليوم السبت إنه "يجب أن يكون الجزء الأساسي من التسوية في أوكرانيا هو إلغاء جميع العقوبات والدعاوى غير القانونية ضد روسيا في المؤسسات القضائية الدولية".وشددت على أنه من أجل تحقيق سلام مستدام، من الضروري تحقيق وقف توريد الأسلحة والمرتزقة لأوكرانيا، وإنهاء الأعمال العدائية وعودة أوكرانيا إلى وضع محايد غير تكتلي، والاعتراف الدولي بالواقع الإقليمي الجديد، الذي نشأ نتيجة لحق الشعوب في تقرير المصير.وأضافت زاخاروفا أنه "يجب نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية وإزالة جميع التهديدات الصادرة من أراضيها، كما يجب تأمين وضعها كدولة خالية من الأسلحة النووية وضمانات لحقوق السكان الناطقين بالروسية والأقليات القومية".وقال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، يوم الخميس، إن بكين قلقة من تصعيد الصراع في أوكرانيا، وأنها تريد من موسكو وكييف الدخول في محادثات سلام.وقال تشين في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، دميتري كوليبا: "تأمل الصين أن تظل جميع الأطراف هادئة وعقلانية وتلتزم بضبط النفس، وأن تستأنف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن".وأضاف أن الصين تأمل ألا تغلق أوكرانيا وروسيا الباب أمام الحل السياسي.
https://sputnikarabic.ae/20230316/وزير-الخارجية-الصيني-لنظيره-الأوكراني-نأمل-ألا-تغلق-كييف-وموسكو-الباب-أمام-الحل-السياسي-1074817622.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تسوية, أخبار الأزمة الأوكرانية, عقوبات أمريكية ضد روسيا
روسيا, تسوية, أخبار الأزمة الأوكرانية, عقوبات أمريكية ضد روسيا
موسكو: إلغاء جميع العقوبات المفروضة على روسيا جزء أساسي للتسوية في أوكرانيا
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أعلنت الخارجية الروسية، أن إلغاء جميع العقوبات على روسيا والدعاوى غير القانونية جزء أساسي لتحقيق تسوية للأزمة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية، في بيان، اليوم السبت إنه "يجب أن يكون الجزء الأساسي من التسوية في أوكرانيا هو إلغاء جميع العقوبات والدعاوى غير القانونية ضد روسيا في المؤسسات القضائية الدولية".
وشددت على أنه من أجل تحقيق سلام مستدام، من الضروري تحقيق وقف توريد الأسلحة والمرتزقة لأوكرانيا، وإنهاء الأعمال العدائية وعودة أوكرانيا إلى وضع محايد غير تكتلي، والاعتراف الدولي بالواقع الإقليمي الجديد، الذي نشأ نتيجة لحق الشعوب في تقرير المصير.
وأضافت زاخاروفا أنه "يجب نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية وإزالة جميع التهديدات الصادرة من أراضيها، كما يجب تأمين وضعها كدولة خالية من الأسلحة النووية وضمانات لحقوق السكان الناطقين بالروسية والأقليات القومية".
وقال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، يوم الخميس، إن بكين قلقة من تصعيد الصراع في أوكرانيا، وأنها تريد من موسكو وكييف الدخول في محادثات سلام.
وقال تشين في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، دميتري كوليبا: "تأمل الصين أن تظل جميع الأطراف هادئة وعقلانية وتلتزم بضبط النفس، وأن تستأنف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن".
وأضاف أن الصين تأمل ألا تغلق أوكرانيا وروسيا الباب أمام الحل السياسي.