موسكو تدعو واشنطن للتفكير في عواقب أفعالها التي تنطوي على خطر مواجهة مباشرة مع روسيا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه "يجب على واشنطن أن تنظر في عواقب أعمالها العدوانية المتزايدة، التي تنطوي على خطر مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا".
و حذرت زاخاروفا تعليقا على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، حول زيادة عدد الدول المستعدة لتزويد أوكرانيا بالدبابات، من "تكرار فشل مذل للولايات المتحدة مثل فيتنام أو أفغانستان".
وأوضحت أن تصريحات أوستن، التي أدلى بها خلال اجتماع يوم 15 مارس/آذار في شكل مؤتمر بالفيديو لما يسمى بمجموعة الاتصال "الدفاع عن أوكرانيا"، تظهر مرة أخرى تركيز واشنطن المهووس على حرب شاملة مع روسيا "حتى آخر أوكراني".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه تم الإعلان بأبهة أنه من أجل "إحداث تحول في ساحة المعركة" الحاسمة لصالح أوكرانيا، سيتم نقل أسلحة "لأكثر من 9 ألوية مدرعة"، بما في ذلك أكثر من 150 دبابة ليوبارد.
وشددت " على أن الأسلحة الأمريكية والغربية وكذلك المرتزقة والمتخصصين العسكريين من الولايات المتحدة والناتو كانت ولا تزال أهدافا مشروعة لضربات القوات المسلحة الروسية".
في هذا السياق، استبعد المحلل السياسي، د. أسامة سماق، أن تؤثر زيادة عدد الدبابات التي يسعى الغرب لإرسالها لأوكرانيا على النتيجة النهائية للمعارك بأوكرانيا.
وأشار إلى أن القوات الروسية مع بداية هذه الأزمة استطاعت أن تدمر القوى المدرعة للجيش الأوكراني بالكامل، والذي كان يحتوي على أكثر من 5000 دبابة.
وقال إن هذه القرارات الغربية كلها دعاية تُستخدم للتحريض الإعلامي ضد روسيا لا أكثر ولا أقل، بالإضافة إلى الرغبة في تشغيل مصانع الأسلحة في أمريكا وأوروبا لتعويض الدول التي سترسل دبابات ليوبارد أو تشالنجر لكييف بدبابات أكثر حداثة.
هنغاريا تتهم أعضاء البرلمان الأوروبي بتأجيج الصراع في أوكرانيا
اتهم سكرتير وزارة الخارجية الهنغارية تاماس مينزر، أعضاء البرلمان الأوروبي و"بيروقراطيي بروكسل" بتأجيج الأزمة الأوكرانية، ردا على انتقاداتهم لرحلة وزير الخارجية بيتر سيارتو لمينسك عاصمة بيلاروس.
وكتب مينزر في صفحته على "فيسبوك"، إن "وزير الخارجية بيتر سيارتو، عندما سافر إلى بيلاروس قبل أسابيع قليلة، تحدث هناك عن أهمية المفاوضات والحوار ودعا جميع الأطراف إلى التحرك نحو المفاوضات والسلام بدلا من التصعيد".
وأشار إلى أن "ممثلي البرلمان الأوروبي يفكرون بشكل مختلف بشأن الصراع في أوكرانيا".
وقال إن: "هذا صحيح بشكل خاص لأن الحكومة الهنغارية تريد السلام، في حين أن أعضاء البرلمان الأوروبي والبيروقراطيين في بروكسل يريدون الحرب".
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، د. عماد الحمروني: "إن تصريحات وزير الخارجية الهنغاري تدل أولا على أن هناك خلافات داخل المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي حول الأزمة الروسية الأوكرانية، وحول الموقف مما يحدث في أوكرانيا والحل السياسي للأزمة."
و أضاف أنه من جهةٍ ثانية هناك دول بعينها هى التي تهيمن على القرار الأوروبي وتدفع لاستمرارية الحرب، وخاصةً دول مثل بولونيا وألمانيا وبعض دول البلطيق والدول المحيطة بروسيا.
وأوضح أن "الموقف الهنغاري كان دائماً متميزاً للإفصاح عن هذه الخلافات، حتى يعلم الرأي العام الأوروبي أن هناك من يريد البقاء والإبقاء على حالة الحرب العسكرية ومد الجيش الأوكراني بالعتاد الحربي، وتشجيع أوكرانيا على عدم القبول للتفاوض مع الجانب الروسي".
أردوغان يعلن موافقة تركيا على عضوية فنلندا في الناتو ويحدد شروطه لانضمام السويد
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موافقة بلاده على عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مؤكدا أن بلاده "ستواصل محادثاتها مع السويد على أساس مبادئ الحلف ونهج أنقرة في مكافحة الإرهاب".
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو، عقب لقائهما في العاصمة التركية أنقرة، إنه "قرر أن يبدأ البرلمان التركي عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استنادا إلى الاهتمام بتبديد المخاوف الأمنية للبلدين".
وأعرب عن اعتقاده بحسب وكالة "الأناضول": "أن الناتو سيصبح أقوى مع عضوية فنلندا وسيلعب دورا فاعلا في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين".
وأشار إلى أن بلاده فضلت ملف انضمام فنلندا للناتو عن السويد لأنها لم تشهد مظاهرات لأنصار حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وأشار إلى أن مسار السويد نحو التقدم لنيل العضوية سيكون مرتبطا بشكل مباشر بالخطوات الملموسة التي ستتخذها ستوكهولم في هذا الصدد.
في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السايسي، هشام غوناي، إن تركيا ترى أن فنلندا ليس لها علاقة بالتنظيمات التي تعتبرها أنقرة إرهابية لا سيما تنظيم "بي كا كا" أو حزب العمال كردستاني، بينما تدعم السويد هذا التنظيم وتقدم له 400 مليون دولار سنويا.
وأوضح أن تركيا فصلت في موضوع انضمام البلدين لحلف الناتو على اعتبار أن فنلندا تفي بالشروط التي تطلبها تركيا، ومن هذه النقطة وافق الرئيس أردوغان على مناقشة انضمام فنلندا في البرلمان التركي والذي سيبت في القرار.
وزير الخارجية التركي يزور القاهرة لأول مرة منذ 10 سنوات لبحث استئناف العلاقات بين البلدين
استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، نظيره التركي مولود تشاووش أغلو، بمقر وزارة الخارجية في قصر التحرير، بعد نحو 10 سنوات من القطيعة.
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أمس الجمعة، زيارة تشاووش أوغلو، إلى القاهرة بمثابة "تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين".
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إلى أن زيارة أوغلو، تعد بمثابة تدشين لإطلاق حوار معمّق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول لتفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين".
في هذا السياق، أكد الباحث السياسي، أكرم حسام، على أهمية زيارة وزير الخارجية التركي إلى مصر بعد سنوات من التوتر بين البلدين، ووجود ملفات خلافية كثيرة.
وأوضح أنه بعد التقارب من خلال الجولات الاستكشافية التي جرت بين البلدين منذ 2021 هناك مساعي لعودة العلاقات للوضع الطبيعي وحل المشاكل، لذلك يتم التعويل على الزيارة التي تأتي بعد أسبوعين من زيارة وزير الخارجية المصري لتركيا للتضامن معها في كارثة الزلزال.
اقتصاديا... اقتراض تاريخي للبنوك الأمريكية من الاحتياطي الفيدرالي خلال أسبوع
أشار تقرير إعلامي إلى أن البنوك الأمريكية اقترضت مبلغا قياسيا من الاحتياطي الفيدرالي بعد أزمة انهيار بنك "سيليكون فالي" (SVB).
بحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن حجم الاقتراض سجل مبلغا قياسيا متجاوزا حاجز الـ 111 مليار دولار الذي تم الوصول له خلال الأزمة المالية لعام 2008.
أشارت "بلومبرغ" إلى أن حجم المبلغ الذي تم اقتراضه من الاحتياطي وصل لـ164.8 مليار دولار، لافتة إلى أنه تم جمع نحو 152.8 مليار دولار من هذا المبلغ من خلال نافذة الخصم (منشأة تقدم قروضًا قصيرة الأجل للبنوك التجارية) لمدة تصل إلى 90 يومًا.
في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، عمر هارون، إن الولايات المتحدة كانت تراهن على قوة الدولار عالميا، ولكن في الفترة الأخيرة اتجهت بعض الدول إلى التخلي عن الدولار في التعاملات التجارية، ما يؤدي إلى فقد العملة الأمريكية لقوتها أو إمكانية توسعها عالميا.
وأشار إلى أن المشكلة الحالية المتمثلة في انهيار "سيليكون فالي" أن الدولار لم يعد قويا كما كان عليه سابقا، ولو بشكل نظري، وتخشى واشنطن من أنها لا تستطيع التوسع في طباعة الدولار والحفاظ على قوته.
واعتبر أن أزمة انهيار البنوك مؤشر مهم على أن دورات الأزمات أصبحت أقصر في مدتها، لأن الاقتصاد الرأس مالي "اقتصاد أزمات" يصحح نفسه بنفسه.
ولفت إلى أنه إن بقي الوضع على حاله سوف يشهد العالم أزمة قوية قد تعصف بالاقتصاد الأمريكي والدولار.