https://sputnikarabic.ae/20230318/موسكو-تدعو-واشنطن-للتفكير-في-عواقب-أفعالها-التي-تنطوي-على-خطر-مواجهة-مباشرة-مع-روسيا-1074887799.html

موسكو تدعو واشنطن للتفكير في عواقب أفعالها التي تنطوي على خطر مواجهة مباشرة مع روسيا

موسكو تدعو واشنطن للتفكير في عواقب أفعالها التي تنطوي على خطر مواجهة مباشرة مع روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه "يجب على واشنطن أن تنظر في عواقب أعمالها العدوانية المتزايدة، التي تنطوي على خطر مواجهة عسكرية... 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T15:17+0000

2023-03-18T15:17+0000

2023-03-18T15:17+0000

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18-3 Sputnik World موسكو تدعو واشنطن للتفكير في عواقب أفعالها التي تنطوي على خطر مواجهة مباشرة مع روسيا

و حذرت زاخاروفا تعليقا على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، حول زيادة عدد الدول المستعدة لتزويد أوكرانيا بالدبابات، من "تكرار فشل مذل للولايات المتحدة مثل فيتنام أو أفغانستان".وأوضحت أن تصريحات أوستن، التي أدلى بها خلال اجتماع يوم 15 مارس/آذار في شكل مؤتمر بالفيديو لما يسمى بمجموعة الاتصال "الدفاع عن أوكرانيا"، تظهر مرة أخرى تركيز واشنطن المهووس على حرب شاملة مع روسيا "حتى آخر أوكراني".وشددت " على أن الأسلحة الأمريكية والغربية وكذلك المرتزقة والمتخصصين العسكريين من الولايات المتحدة والناتو كانت ولا تزال أهدافا مشروعة لضربات القوات المسلحة الروسية".في هذا السياق، استبعد المحلل السياسي، د. أسامة سماق، أن تؤثر زيادة عدد الدبابات التي يسعى الغرب لإرسالها لأوكرانيا على النتيجة النهائية للمعارك بأوكرانيا.وقال إن هذه القرارات الغربية كلها دعاية تُستخدم للتحريض الإعلامي ضد روسيا لا أكثر ولا أقل، بالإضافة إلى الرغبة في تشغيل مصانع الأسلحة في أمريكا وأوروبا لتعويض الدول التي سترسل دبابات ليوبارد أو تشالنجر لكييف بدبابات أكثر حداثة.هنغاريا تتهم أعضاء البرلمان الأوروبي بتأجيج الصراع في أوكرانيااتهم سكرتير وزارة الخارجية الهنغارية تاماس مينزر، أعضاء البرلمان الأوروبي و"بيروقراطيي بروكسل" بتأجيج الأزمة الأوكرانية، ردا على انتقاداتهم لرحلة وزير الخارجية بيتر سيارتو لمينسك عاصمة بيلاروس.وكتب مينزر في صفحته على "فيسبوك"، إن "وزير الخارجية بيتر سيارتو، عندما سافر إلى بيلاروس قبل أسابيع قليلة، تحدث هناك عن أهمية المفاوضات والحوار ودعا جميع الأطراف إلى التحرك نحو المفاوضات والسلام بدلا من التصعيد".وأشار إلى أن "ممثلي البرلمان الأوروبي يفكرون بشكل مختلف بشأن الصراع في أوكرانيا".في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، د. عماد الحمروني: "إن تصريحات وزير الخارجية الهنغاري تدل أولا على أن هناك خلافات داخل المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي حول الأزمة الروسية الأوكرانية، وحول الموقف مما يحدث في أوكرانيا والحل السياسي للأزمة."و أضاف أنه من جهةٍ ثانية هناك دول بعينها هى التي تهيمن على القرار الأوروبي وتدفع لاستمرارية الحرب، وخاصةً دول مثل بولونيا وألمانيا وبعض دول البلطيق والدول المحيطة بروسيا.أردوغان يعلن موافقة تركيا على عضوية فنلندا في الناتو ويحدد شروطه لانضمام السويدأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موافقة بلاده على عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مؤكدا أن بلاده "ستواصل محادثاتها مع السويد على أساس مبادئ الحلف ونهج أنقرة في مكافحة الإرهاب".وأعرب عن اعتقاده بحسب وكالة "الأناضول": "أن الناتو سيصبح أقوى مع عضوية فنلندا وسيلعب دورا فاعلا في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين".وأشار إلى أن بلاده فضلت ملف انضمام فنلندا للناتو عن السويد لأنها لم تشهد مظاهرات لأنصار حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.وأشار إلى أن مسار السويد نحو التقدم لنيل العضوية سيكون مرتبطا بشكل مباشر بالخطوات الملموسة التي ستتخذها ستوكهولم في هذا الصدد.وأوضح أن تركيا فصلت في موضوع انضمام البلدين لحلف الناتو على اعتبار أن فنلندا تفي بالشروط التي تطلبها تركيا، ومن هذه النقطة وافق الرئيس أردوغان على مناقشة انضمام فنلندا في البرلمان التركي والذي سيبت في القرار.وزير الخارجية التركي يزور القاهرة لأول مرة منذ 10 سنوات لبحث استئناف العلاقات بين البلديناستقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، نظيره التركي مولود تشاووش أغلو، بمقر وزارة الخارجية في قصر التحرير، بعد نحو 10 سنوات من القطيعة.واعتبرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أمس الجمعة، زيارة تشاووش أوغلو، إلى القاهرة بمثابة "تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين".‏في هذا السياق، أكد الباحث السياسي، أكرم حسام، على أهمية زيارة وزير الخارجية التركي إلى مصر بعد سنوات من التوتر بين البلدين، ووجود ملفات خلافية كثيرة.وأوضح أنه بعد التقارب من خلال الجولات الاستكشافية التي جرت بين البلدين منذ 2021 هناك مساعي لعودة العلاقات للوضع الطبيعي وحل المشاكل، لذلك يتم التعويل على الزيارة التي تأتي بعد أسبوعين من زيارة وزير الخارجية المصري لتركيا للتضامن معها في كارثة الزلزال.اقتصاديا... اقتراض تاريخي للبنوك الأمريكية من الاحتياطي الفيدرالي خلال أسبوعأشار تقرير إعلامي إلى أن البنوك الأمريكية اقترضت مبلغا قياسيا من الاحتياطي الفيدرالي بعد أزمة انهيار بنك "سيليكون فالي" (SVB).أشارت "بلومبرغ" إلى أن حجم المبلغ الذي تم اقتراضه من الاحتياطي وصل لـ164.8 مليار دولار، لافتة إلى أنه تم جمع نحو 152.8 مليار دولار من هذا المبلغ من خلال نافذة الخصم (منشأة تقدم قروضًا قصيرة الأجل للبنوك التجارية) لمدة تصل إلى 90 يومًا.في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، عمر هارون، إن الولايات المتحدة كانت تراهن على قوة الدولار عالميا، ولكن في الفترة الأخيرة اتجهت بعض الدول إلى التخلي عن الدولار في التعاملات التجارية، ما يؤدي إلى فقد العملة الأمريكية لقوتها أو إمكانية توسعها عالميا.واعتبر أن أزمة انهيار البنوك مؤشر مهم على أن دورات الأزمات أصبحت أقصر في مدتها، لأن الاقتصاد الرأس مالي "اقتصاد أزمات" يصحح نفسه بنفسه.ولفت إلى أنه إن بقي الوضع على حاله سوف يشهد العالم أزمة قوية قد تعصف بالاقتصاد الأمريكي والدولار.

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