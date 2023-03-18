https://sputnikarabic.ae/20230318/نائب-إيراني-يثير-غضبا-واسعا-غير-المحجبات-يسرقن-الرجال-ويخللن-بالصحة-الجنسية-1074874075.html
نائب إيراني يثير غضبا واسعا: غير المحجبات يسرقن الرجال ويخللن بالصحة الجنسية
نائب إيراني يثير غضبا واسعا: غير المحجبات يسرقن الرجال ويخللن بالصحة الجنسية
آثار النائب في البرلمان الإيراني، حسين جلالي، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بتصريح حول النساء اللواتي لا يلتزمن بقواعد اللباس المفروضة في إيران. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T08:09+0000
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وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن جلالي، قال إن "عدم ارتداء الحجاب يؤدي إلى سرقة الرجال من نسائهم"، على حد قوله، معتبرا أن "الإيرانيات اللواتي لا يرتدين الحجاب يخللن بالصحة والسلامة الجنسية".وأضاف: "دعونا نفهم أن عدم ارتداء الحجاب يتسبب في تفكك الأسرة. ينفصل الأزواج عن عائلاتهم ويُسرق الزوج وتتحطم الأسرة".يأتي ذلك في وقت تشهد فيه إيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني حينها، عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عاما).
https://sputnikarabic.ae/20221016/إيران-تحذر-من-إقرار-عقوبات-أوروبية-ضدها-على-خلفية-وفاة-مهسا-أميني-وتهدد-بـإجراءات-مماثلة-1069082232.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
نائب إيراني يثير غضبا واسعا: غير المحجبات يسرقن الرجال ويخللن بالصحة الجنسية
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آثار النائب في البرلمان الإيراني، حسين جلالي، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بتصريح حول النساء اللواتي لا يلتزمن بقواعد اللباس المفروضة في إيران.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية
، بأن جلالي، قال إن "عدم ارتداء الحجاب يؤدي إلى سرقة الرجال من نسائهم"، على حد قوله، معتبرا أن "الإيرانيات اللواتي لا يرتدين الحجاب يخللن بالصحة والسلامة الجنسية".
وأضاف: "دعونا نفهم أن عدم ارتداء الحجاب يتسبب في تفكك الأسرة. ينفصل الأزواج عن عائلاتهم ويُسرق الزوج وتتحطم الأسرة".
16 أكتوبر 2022, 09:55 GMT
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه إيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني
حينها، عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق
" واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عاما).