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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230318/نيبينزيا-الدول-الأكثر-فقرا-تتلقى-حوالي-3-من-التوريدات-في-إطار-مبادرة-الحبوب-1074871313.html
نيبينزيا: الدول الأكثر فقرا تتلقى حوالي 3 % من التوريدات في إطار مبادرة الحبوب
نيبينزيا: الدول الأكثر فقرا تتلقى حوالي 3 % من التوريدات في إطار مبادرة الحبوب
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أفقر دول العالم تلقت حوالي 3 بالمئة من التوريدات في إطار صفقة الحبوب. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T04:05+0000
2023-03-18T05:00+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة: "لدينا أسئلة كثيرة إزاء تنفيذ ما يسمى بصفقة الحبوب. أولها: لماذا تحولت من [مبادرة] إنسانية لتجارية؟".وتابع: "أفقر الدول لم تتلقى 66 أو 65 بالمئة من التوريدات كما قيل اليوم هنا في هذه الغرفة، بل 3 بالمئة فقط".هذا ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا؛ كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وانتهت الاتفاقية في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، لكنه كانت تنص على تمديدها تلقائيًا لمدة 120 يومًا - حتى 18 آذار/ مارس 2023- في حالة عدم وجود اعتراضات من أي من الطرفين.حينئذ أعلنت وزارة الخارجية الروسية "عدم وجود الاعتراضات"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجانب الروسي يسمح بتمديد تقني لمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية بدون أي تغييرات في الشروط والنطاق.
https://sputnikarabic.ae/20230315/وزيرا-خارجية-روسيا-وتركيا-يبحثان-هاتفيا-صفقة-الحبوب--1074774010.html
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منظمة الأمم المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

نيبينزيا: الدول الأكثر فقرا تتلقى حوالي 3 % من التوريدات في إطار مبادرة الحبوب

04:05 GMT 18.03.2023 (تم التحديث: 05:00 GMT 18.03.2023)
© Sputnik . Nancy Sisil /  / الانتقال إلى بنك الصور مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
 مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© Sputnik . Nancy Sisil /
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أفقر دول العالم تلقت حوالي 3 بالمئة من التوريدات في إطار صفقة الحبوب.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة: "لدينا أسئلة كثيرة إزاء تنفيذ ما يسمى بصفقة الحبوب. أولها: لماذا تحولت من [مبادرة] إنسانية لتجارية؟".
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وتابع: "أفقر الدول لم تتلقى 66 أو 65 بالمئة من التوريدات كما قيل اليوم هنا في هذه الغرفة، بل 3 بالمئة فقط".
هذا ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا؛ كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وانتهت الاتفاقية في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، لكنه كانت تنص على تمديدها تلقائيًا لمدة 120 يومًا - حتى 18 آذار/ مارس 2023- في حالة عدم وجود اعتراضات من أي من الطرفين.
حينئذ أعلنت وزارة الخارجية الروسية "عدم وجود الاعتراضات"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجانب الروسي يسمح بتمديد تقني لمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية بدون أي تغييرات في الشروط والنطاق.
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