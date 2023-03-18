https://sputnikarabic.ae/20230318/نيبينزيا-روسيا-تتلقى-أدلة-على-أن-الغرب-يتورط-أكثر-في-النزاع-بأوكرانيا-1074869314.html
نيبينزيا: روسيا تتلقى أدلة على أن الغرب يتورط أكثر في النزاع بأوكرانيا
نيبينزيا: روسيا تتلقى أدلة على أن الغرب يتورط أكثر في النزاع بأوكرانيا
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تتلقى أدلة على أن الغرب يتورط أكثر في النزاع بأوكرانيا، بما في ذلك عن طريق مشاركة... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T00:31+0000
2023-03-18T00:31+0000
2023-03-18T00:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة: "نتلقى بشكل عام أدلة أكثر وأكثر على أن دول الغرب تتورط بشكل مباشر بالنزاع ليس فقط عن طريق ضخ كييف بالأسلحة، بل وعبر مشاركة مباشرة لخبراءهم العسكريين".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230312/مسؤولان-في-البيت-الأبيض-زيلينسكي-لم-يظهر-امتنانا-كافيا-لأمريكا-على-دعمها-العسكري-1074637497.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة
نيبينزيا: روسيا تتلقى أدلة على أن الغرب يتورط أكثر في النزاع بأوكرانيا
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تتلقى أدلة على أن الغرب يتورط أكثر في النزاع بأوكرانيا، بما في ذلك عن طريق مشاركة العسكريين.
الأمم المتحدة – سبوتنيك
. وقال نيبينزيا خلال جلسة: "نتلقى بشكل عام أدلة أكثر وأكثر على أن دول الغرب تتورط بشكل مباشر بالنزاع ليس فقط عن طريق ضخ كييف بالأسلحة، بل وعبر مشاركة مباشرة لخبراءهم العسكريين".
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.