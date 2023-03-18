https://sputnikarabic.ae/20230318/هطول-أمطار-غزيرة-على-ولايتين-متضررتين-من-الزلزال-في-جنوب-تركيا-1074896978.html
هطول أمطار غزيرة على ولايتين متضررتين من الزلزال في جنوب تركيا
هطول أمطار غزيرة على ولايتين متضررتين من الزلزال في جنوب تركيا
شهدت ولايتا شانلي أورفة وقهرمان مرعش في جنوب تركيا المتضررتين من زلزال الشهر الماضي، مساء اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة، بعد 3 أيام من كارثة السيول... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T20:22+0000
2023-03-18T20:22+0000
2023-03-18T20:22+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول" أن السلطات في الولايتين تتخذ تدابير مكثفة لمنع تضرر المواطنين حال حدوث كارثة مماثلة لتلك التي وقعت في 15 مارس/ آذار الجاري.وواجه السكان صعوبات في الانتقال بين مناطق الولايتين بسبب تراكم المياه على العديد من الشوارع والأزقة.ووجهت الحكومة تحذيرات للمواطنين في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار على الولايتين المتضررتين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي.في وقت سابق اليوم السبت، أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، مصرع 18 شخصا وفقدان 3 آخرين في السيول التي ضربت مناطق في جنوب تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230318/تركيا-الزلزال-تسبب-في-تدمير-9-مساجد-وتضرر-36-بولاية-أدي-يامان-1074891624.html
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أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم, زلزال, أخبار المناخ في العالم
أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم, زلزال, أخبار المناخ في العالم
هطول أمطار غزيرة على ولايتين متضررتين من الزلزال في جنوب تركيا
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شهدت ولايتا شانلي أورفة وقهرمان مرعش في جنوب تركيا المتضررتين من زلزال الشهر الماضي، مساء اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة، بعد 3 أيام من كارثة السيول والفيضانات.
وذكرت وكالة "الأناضول"
أن السلطات في الولايتين تتخذ تدابير مكثفة لمنع تضرر المواطنين حال حدوث كارثة مماثلة لتلك التي وقعت في 15 مارس/ آذار الجاري.
وواجه السكان صعوبات في الانتقال بين مناطق الولايتين بسبب تراكم المياه على العديد من الشوارع والأزقة.
ووجهت الحكومة تحذيرات للمواطنين في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار على الولايتين المتضررتين من الزلزال الذي ضرب
جنوب تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي.
في وقت سابق اليوم السبت، أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، مصرع 18 شخصا وفقدان 3 آخرين في السيول التي ضربت مناطق في جنوب تركيا.