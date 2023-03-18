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https://sputnikarabic.ae/20230318/هطول-أمطار-غزيرة-على-ولايتين-متضررتين-من-الزلزال-في-جنوب-تركيا-1074896978.html
هطول أمطار غزيرة على ولايتين متضررتين من الزلزال في جنوب تركيا
هطول أمطار غزيرة على ولايتين متضررتين من الزلزال في جنوب تركيا
شهدت ولايتا شانلي أورفة وقهرمان مرعش في جنوب تركيا المتضررتين من زلزال الشهر الماضي، مساء اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة، بعد 3 أيام من كارثة السيول... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T20:22+0000
2023-03-18T20:22+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول" أن السلطات في الولايتين تتخذ تدابير مكثفة لمنع تضرر المواطنين حال حدوث كارثة مماثلة لتلك التي وقعت في 15 مارس/ آذار الجاري.وواجه السكان صعوبات في الانتقال بين مناطق الولايتين بسبب تراكم المياه على العديد من الشوارع والأزقة.ووجهت الحكومة تحذيرات للمواطنين في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار على الولايتين المتضررتين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي.في وقت سابق اليوم السبت، أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، مصرع 18 شخصا وفقدان 3 آخرين في السيول التي ضربت مناطق في جنوب تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230318/تركيا-الزلزال-تسبب-في-تدمير-9-مساجد-وتضرر-36-بولاية-أدي-يامان-1074891624.html
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أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم, زلزال, أخبار المناخ في العالم
أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم, زلزال, أخبار المناخ في العالم

هطول أمطار غزيرة على ولايتين متضررتين من الزلزال في جنوب تركيا

20:22 GMT 18.03.2023
© AFP 2023 / Ozan Koseتداعيات الزلزال المدمر في هاتاي، تركيا 6 مارس 2023
تداعيات الزلزال المدمر في هاتاي، تركيا 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AFP 2023 / Ozan Kose
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شهدت ولايتا شانلي أورفة وقهرمان مرعش في جنوب تركيا المتضررتين من زلزال الشهر الماضي، مساء اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة، بعد 3 أيام من كارثة السيول والفيضانات.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن السلطات في الولايتين تتخذ تدابير مكثفة لمنع تضرر المواطنين حال حدوث كارثة مماثلة لتلك التي وقعت في 15 مارس/ آذار الجاري.
يبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب ، تركيا ، 6 فبراير ، 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
تركيا.. الزلزال تسبب في تدمير 9 مساجد وتضرر 36 بولاية أدي يامان
17:09 GMT
وواجه السكان صعوبات في الانتقال بين مناطق الولايتين بسبب تراكم المياه على العديد من الشوارع والأزقة.
ووجهت الحكومة تحذيرات للمواطنين في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار على الولايتين المتضررتين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي.
في وقت سابق اليوم السبت، أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، مصرع 18 شخصا وفقدان 3 آخرين في السيول التي ضربت مناطق في جنوب تركيا.
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