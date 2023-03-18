https://sputnikarabic.ae/20230318/واقعة-طريفة-لحكم-مباراة-يعرقل-لاعبا-يقود-هجمة-مرتدة-فيديو-1074874689.html
واقعة طريفة لحكم مباراة يعرقل لاعبا يقود هجمة مرتدة... فيديو
واقعة طريفة لحكم مباراة يعرقل لاعبا يقود هجمة مرتدة... فيديو
شهدت مباراة فريقي العين والنصر في الدوري الإماراتي لكرة القدم (دوري أدنوك للمحترفين)، واقعة طريفة حيث عرقل حكم المباراة، دون قصد فيما يبدو، لاعب فريق النصر... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T08:19+0000
2023-03-18T08:19+0000
2023-03-18T08:19+0000
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وحينما نجح خط دفاع فريق النصر في صد هجمة للفريق المنافس بدأ أحد لاعبي الفريق في الانطلاق بالكرة لبناء هجمة مرتدة، إلا أنه لسوء حظه انزلقت قدم الحكم الذي فقد توازنه وسقط أمام اللاعب المنطلق ما أدى إلى عرقلته وضياع الهجمة.أوقف الحكم المباراة معتذرا للاعبي النصر، فيما صافحه بعضهم دلالة على قبول الاعتذار، بينما مازح أحد اللاعبين الحكم حيث أشار له بإعطاء بطاقة لنفسه عقابا على هذه العرقلة.وانطلقت مباراة العين والنصر في مواجهة الإياب بينهما ببطولة دوري أدنوك للمحترفين، مساء أمس الجمعة، على استاد هزاع بن زايد في انطلاق منافسات الأسبوع الـ20 من إياب الدور الثاني، وقد انتهت المباراة بفوز النصر بهدف مقابل لا شيء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار الإمارات العربية المتحدة, منوعات, رياضة, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار الإمارات العربية المتحدة, منوعات, رياضة, الأخبار
واقعة طريفة لحكم مباراة يعرقل لاعبا يقود هجمة مرتدة... فيديو
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شهدت مباراة فريقي العين والنصر في الدوري الإماراتي لكرة القدم (دوري أدنوك للمحترفين)، واقعة طريفة حيث عرقل حكم المباراة، دون قصد فيما يبدو، لاعب فريق النصر الذي كان يقود هجمة مرتدة باتجاه مرمى الفريق الخصم.
وحينما نجح خط دفاع فريق النصر في صد هجمة للفريق المنافس بدأ أحد لاعبي الفريق في الانطلاق بالكرة لبناء هجمة مرتدة، إلا أنه لسوء حظه انزلقت قدم الحكم
الذي فقد توازنه وسقط أمام اللاعب المنطلق ما أدى إلى عرقلته وضياع الهجمة.
أوقف الحكم المباراة معتذرا للاعبي النصر، فيما صافحه بعضهم دلالة على قبول الاعتذار، بينما مازح أحد اللاعبين الحكم حيث أشار له بإعطاء بطاقة لنفسه عقابا على هذه العرقلة.
وانطلقت مباراة العين والنصر في مواجهة الإياب بينهما ببطولة دوري أدنوك للمحترفين، مساء أمس الجمعة، على استاد هزاع بن زايد في انطلاق منافسات الأسبوع الـ20 من إياب الدور الثاني، وقد انتهت المباراة بفوز النصر بهدف مقابل لا شيء.