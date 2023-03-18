https://sputnikarabic.ae/20230318/والد-ميسي-يرد-لأول-مرة-على-طلب-600-مليون-يورو-لانضمام-البرغوث-إلى--الهلال-السعودي-1074877565.html

والد ميسي يرد لأول مرة على طلب 600 مليون يورو لانضمام "البرغوث" إلى الهلال السعودي

والد ميسي يرد لأول مرة على طلب 600 مليون يورو لانضمام "البرغوث" إلى الهلال السعودي

خرج خورخي ميسي، والد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن صمته، بعد الكم الهائل من التكهنات التي سرت مؤخراً حول العرض المغري الذي تقدم به فريق الهلال السعودي لكرة... 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T10:11+0000

2023-03-18T10:11+0000

2023-03-18T10:11+0000

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وأكد والد ميسي، في تعليق عبر حسابه على "إنستغرام"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن "كل ما قيل عن مطالبته الهلال بدفع مبلغ 600 مليون يورو عار من الصحة، ومجرد أخبار كاذبة"، قائلا: "أخبار كاذبة! إلى متى سيستمر الكذب؟ أين هي الإثباتات؟".أما حول ما تردد بشأن انتقال النجم الأرجنتيني من النادي الباريسي باريس سان جيرمان، فأكد أيضا أن الأمر عار من الصحة، نافيا رفض ميسي خوض التدريبات في فريقه باريس سان جيرمان.وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، دخل في مفاوضات بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي خلال الموسم المقبل.ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، الإسباني، فإن "الهلال، بدأ مفاوضات ضم ميسي في يناير/ كانون الثاني الماضي، وعرض عليه الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو".وكشف البرنامج الإسباني أن ميسي وافق على الانتقال للهلال، لكن بشرط الحصول على 600 مليون يورو سنويا.يذكر أن كريستيانو رونالدو يحصل مع النصر على 200 مليون يورو سنويا.وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، بشرط موافقة الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20230315/صحيفة-إسبانية-الهلال-السعودي-يعرض-على-ميسي-نفس-راتب-رونالدو-مع-النصر-1074769952.html

https://sputnikarabic.ae/20230314/وزير-الرياضة-السعودي-نسعى-مع-الأندية-لجلب-أفضل-اللاعبين-والدعم-للجميع-1074731892.html

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ليونيل ميسي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات, أخبار نادي الهلال السعودي