https://sputnikarabic.ae/20230318/وزير-الخارجية-التركي-يعلن-عن-لقاء-بين-أردوغان-والسيسي-1074890377.html
وزير الخارجية التركي يعلن عن لقاء بين أردوغان والسيسي
وزير الخارجية التركي يعلن عن لقاء بين أردوغان والسيسي
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيلتقي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة نهاية عقد من القطيعة بين... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T15:57+0000
2023-03-18T15:57+0000
2023-03-18T15:57+0000
مصر
أخبار تركيا اليوم
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رجب طيب أردوغان
العالم العربي
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي، بصحبة نظيره المصري سامح شكري، خلال زيارة للقاهرة، بحسب "فرانس برس".وقال الوزير التركي إن أنقرة ترغب "في استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أعلى مستوى".وأوضح أن اللقاء بين الرئيس التركي والسيسي سيعقد "بعد الانتخابات التركية"، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو/ آيار.من جانبه، قال شكري إن هناك "إرادة سياسية نابعة من رئيسي بلدينا.. تسعى لتطبيع العلاقات".تأتي زيارة تشاووش أوغلو في أعقاب زيارة شكري لتركيا الشهر الماضي، تعبيرا عن تضامن بلاده مع أنقرة في أعقاب الزلزال المدمر الشهر الماضي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف في تركيا وسوريا.ويشهد تطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين منذ نحو عقد، تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" المطلوبين للسلطات المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20230318/تشاووش-أوغلو-نحث-الشركات-التركية-على-زيادة-ومضاعفة-الاستثمارات-في-مصر-1074879039.html
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مصر, أخبار تركيا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان, العالم العربي
مصر, أخبار تركيا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان, العالم العربي
وزير الخارجية التركي يعلن عن لقاء بين أردوغان والسيسي
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيلتقي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة نهاية عقد من القطيعة بين البلدين.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي
، بصحبة نظيره المصري سامح شكري، خلال زيارة للقاهرة، بحسب "فرانس برس".
وقال الوزير التركي إن أنقرة ترغب "في استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أعلى مستوى".
وأوضح أن اللقاء بين الرئيس التركي
والسيسي سيعقد "بعد الانتخابات التركية"، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو/ آيار.
من جانبه، قال شكري إن هناك "إرادة سياسية نابعة من رئيسي بلدينا.. تسعى لتطبيع العلاقات".
تأتي زيارة تشاووش أوغلو في أعقاب زيارة شكري لتركيا الشهر الماضي، تعبيرا عن تضامن بلاده مع أنقرة في أعقاب الزلزال المدمر الشهر الماضي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف في تركيا وسوريا.
ويشهد تطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين منذ نحو عقد، تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" المطلوبين للسلطات المصرية.