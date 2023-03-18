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https://sputnikarabic.ae/20230318/وزير-السياحة-الإيراني-ينتقد-إغلاق-مواقع-أمام-السائحين-بدعوى-عدم-مراعاة-ارتداء-الحجاب-1074886281.html
وزير السياحة الإيراني ينتقد إغلاق مواقع أمام السائحين بدعوى عدم مراعاة ارتداء الحجاب
وزير السياحة الإيراني ينتقد إغلاق مواقع أمام السائحين بدعوى عدم مراعاة ارتداء الحجاب
دعا وزير السياحة الإيراني، عزت الله ضرغامي إلى عدم جعل الجمهورية الإسلامية، مكانا غير آمن للسياح الأجانب، مؤكدا عدم اتفاقه مع قرارات السلطات إغلاق مواقع سياحية... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T13:42+0000
2023-03-18T13:42+0000
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طهران – سبوتنيك. ونقل التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، عن ضرغامي، قوله "أنا لست مع قرار الإغلاق، فهذا إضعاف للحقوق العامة، خاصة إذا كان بعض السياح قد حجزوا فيها للإقامة أو خططوا لذلك".وأضاف:"يجب ألا نظهر البلد على أنه غير آمن للسياح الأجانب، وإذا كنا نريد مواجهة آثار ونتائج سياسة الإيرانوفوبيا، فالسائح الأجنبي هو أحد عناصر نجاح هذه المواجهة".وتابع ضرغامي "تخيلوا أن هذا السائح حجز مكانا، وأقام فيه وقد صدر قرارا بإغلاقه لأي سبب كان!".وشهدت إيران، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها، بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.وعلى إثر الحادثة خرجت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، دامت عدة أشهر، ثم أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.واتهمت إيران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.وكان القضاء الإيراني، قد أعلن قبل أسبوع، "الإفراج عن 98.5% من الذين تم اعتقالهم في العاصمة طهران بتهمة المشاركة في أعمال الشغب خلال الأشهر الأخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230318/نائب-إيراني-يثير-غضبا-واسعا-غير-المحجبات-يسرقن-الرجال-ويخللن-بالصحة-الجنسية-1074874075.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير السياحة الإيراني ينتقد إغلاق مواقع أمام السائحين بدعوى عدم مراعاة ارتداء الحجاب

13:42 GMT 18.03.2023
© AP Photo / Vahid Salemiالناس يسيرون خلال تساقط الثلج في شمال طهران، إيران، 15 يناير 2023.
الناس يسيرون خلال تساقط الثلج في شمال طهران، إيران، 15 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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دعا وزير السياحة الإيراني، عزت الله ضرغامي إلى عدم جعل الجمهورية الإسلامية، مكانا غير آمن للسياح الأجانب، مؤكدا عدم اتفاقه مع قرارات السلطات إغلاق مواقع سياحية بذريعة عدم مراعاة ارتداء السيدات للحجاب.
طهران – سبوتنيك. ونقل التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، عن ضرغامي، قوله "أنا لست مع قرار الإغلاق، فهذا إضعاف للحقوق العامة، خاصة إذا كان بعض السياح قد حجزوا فيها للإقامة أو خططوا لذلك".

وأضاف:"يجب ألا نظهر البلد على أنه غير آمن للسياح الأجانب، وإذا كنا نريد مواجهة آثار ونتائج سياسة الإيرانوفوبيا، فالسائح الأجنبي هو أحد عناصر نجاح هذه المواجهة".

وتابع ضرغامي "تخيلوا أن هذا السائح حجز مكانا، وأقام فيه وقد صدر قرارا بإغلاقه لأي سبب كان!".

وشهدت إيران، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
احتجاجات كبيرة للنساء في إيران عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
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وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها، بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.

وعلى إثر الحادثة خرجت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، دامت عدة أشهر، ثم أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.

واتهمت إيران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.

وكان القضاء الإيراني، قد أعلن قبل أسبوع، "الإفراج عن 98.5% من الذين تم اعتقالهم في العاصمة طهران بتهمة المشاركة في أعمال الشغب خلال الأشهر الأخيرة".
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