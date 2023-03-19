https://sputnikarabic.ae/20230319/أكبر-بنك-سويسري-يستحوذ-على-منافسه-بأكثر-من-3-مليارات-دولار-1074929285.html
أكبر بنك سويسري يستحوذ على منافسه بأكثر من 3 مليارات دولار
أكبر بنك سويسري يستحوذ على منافسه بأكثر من 3 مليارات دولار
أعلن أكبر بنك في سويسرا، "يو بي إس"، اليوم الأحد، إنه سيستحوذ على منافسه بنك "كريدي سويس" الاستثماري العالمي الذي يتخذ من سويسرا مقرا له مقابل 3 مليارات فرنك... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T20:48+0000
2023-03-19T20:48+0000
2023-03-19T21:44+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/13/1047843093_0:3:2049:1155_1920x0_80_0_0_9f618a0b8d2e52e652485317d77d6608.jpg
سبوتينك. في وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن البنك الوطني السويسري أعلن عن استحواذ "يو بي إس" على بنك كريدي سويس، مشيرا إلى أنه سيوفر المساعدة اللازمة لإتمام الصفقة.ويعتزم "يو بي إس" الاستحواذ على بنك كريدي سويس، بموجب شروط صفقة سيحصل من خلالها مساهمو كريدي سويس على سهم واحد من "يو بي إس" مقابل كل 22.48 سهما في كريدي سويس، أي ما يعادل 0.76 فرنك سويسري / سهم مقابل إجمالي 3 مليارات فرنك سويسري، حسبما أوضح بنك "يو بي إس" في بيان.وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تؤدي صفقة الاستحواذ إلى إنشاء شركة بأكثر من 5 تريليونات دولار من إجمالي الأصول المستثمرة وفرص القيمة المستدامة".يشار إلى أنه، يوم الأربعاء، انخفض سعر سهم كريدي سويس بنحو 30%، مما أثار مخاوف بشأن أزمة السيولة، جاء ذلك بعد الانهيار الأخير للعديد من المؤسسات المالية الأمريكية، بما في ذلك بنك "سيليكون فالي".وكانت السلطات الأمريكية قد اتخذت قرارا الجمعة الماضية، بإغلاق مصرف "سيليكون فالي بنك" وفرضت عليه رقابتها حتى إعادة فتحه الإثنين باسم جديد، إثر عجزه عن أداء حقوق عملائه، مما أحدث حالة شديدة من القلق والذعر في الأسواق العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230313/بنك-إتش-إس-بي-إس-يشتري-الفرع-البريطاني-لـسيليكون-فالي-1074655580.html
https://sputnikarabic.ae/20230315/أضخم-10-كوارث-إفلاس-بنوك-في-تاريخ-الولايات-المتحدة-1074775162.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/13/1047843093_252:0:1795:1157_1920x0_80_0_0_7d56579e8551857619e41e6794b604b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, الأخبار
أكبر بنك سويسري يستحوذ على منافسه بأكثر من 3 مليارات دولار
20:48 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 21:44 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
أعلن أكبر بنك في سويسرا، "يو بي إس"، اليوم الأحد، إنه سيستحوذ على منافسه بنك "كريدي سويس" الاستثماري العالمي الذي يتخذ من سويسرا مقرا له مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (أي ما يعادل3.2 مليار دولار).
سبوتينك. في وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن البنك الوطني
السويسري أعلن عن استحواذ "يو بي إس" على بنك كريدي سويس، مشيرا إلى أنه سيوفر المساعدة اللازمة لإتمام الصفقة.
ويعتزم "يو بي إس" الاستحواذ على بنك كريدي سويس، بموجب شروط صفقة سيحصل من خلالها مساهمو كريدي سويس على سهم واحد من "يو بي إس" مقابل كل 22.48 سهما في كريدي سويس، أي ما يعادل 0.76 فرنك سويسري / سهم مقابل إجمالي 3 مليارات فرنك سويسري، حسبما أوضح بنك
"يو بي إس" في بيان.
وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تؤدي صفقة الاستحواذ إلى إنشاء شركة بأكثر من 5 تريليونات دولار من إجمالي الأصول المستثمرة وفرص القيمة المستدامة".
يشار إلى أنه، يوم الأربعاء، انخفض سعر سهم كريدي سويس بنحو 30%، مما أثار مخاوف بشأن أزمة السيولة، جاء ذلك بعد الانهيار الأخير للعديد من المؤسسات المالية الأمريكية، بما في ذلك بنك "سيليكون فالي".
وكانت السلطات الأمريكية قد اتخذت قرارا الجمعة الماضية، بإغلاق مصرف "سيليكون فالي بنك
" وفرضت عليه رقابتها حتى إعادة فتحه الإثنين باسم جديد، إثر عجزه عن أداء حقوق عملائه، مما أحدث حالة شديدة من القلق والذعر في الأسواق العالمية.