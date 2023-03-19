https://sputnikarabic.ae/20230319/أهرامات-مصر-بين-أعظم-الوجهات-السياحية-العالمية-في-2023-1074909311.html
أهرامات مصر بين أعظم الوجهات السياحية العالمية في 2023
أهرامات مصر بين أعظم الوجهات السياحية العالمية في 2023
نشرت مجلة "تايم" الأمريكية صورة أهرامات الجيزة المصرية على غلاف عددها الخاص بأعظم الوجهات السياحية في العالم في 2023. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T10:47+0000
2023-03-19T10:47+0000
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وذكرت المجلة في عددها الصادر خلال مارس/ آذار الجاري أن آثار محافظة الجيزة المصرية من بين أعظم الوجهات السياحية وأكثرها إثارة في 2023.ووصفت المجلة زيارة آثار الجيزة بأنها "طريق جديد لرؤية التاريخ".وتحدثت المجلة عن أبرز المعالم الأثرية التي شملت:ونوهت المجلة إلى أن افتتاح مطار "سفنكس" الدولي الجديد، الذي يبعد عن المتحف المصري الكبير نحو 40 دقيقة يجعل زيارة تلك الكنوز التاريخية أكثر سهولة، مشيرة إلى أن عدد القطع الأثرية به تقدر بـ 100 ألف قطعة أثرية.
https://sputnikarabic.ae/20221031/الأبد-هو-الآن-أهرامات-الجيزة-وجهة-الفن-المعاصر-1069664373.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, المتحف الكبير
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, المتحف الكبير
أهرامات مصر بين أعظم الوجهات السياحية العالمية في 2023
10:47 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 10:50 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
نشرت مجلة "تايم" الأمريكية صورة أهرامات الجيزة المصرية على غلاف عددها الخاص بأعظم الوجهات السياحية في العالم في 2023.
وذكرت المجلة في عددها الصادر
خلال مارس/ آذار الجاري أن آثار محافظة الجيزة المصرية من بين أعظم الوجهات السياحية
وأكثرها إثارة في 2023.
31 أكتوبر 2022, 09:45 GMT
ووصفت المجلة زيارة آثار الجيزة بأنها "طريق جديد لرؤية التاريخ
".
وتحدثت المجلة عن أبرز المعالم الأثرية التي شملت:
ونوهت المجلة إلى أن افتتاح مطار "سفنكس" الدولي الجديد، الذي يبعد عن المتحف المصري الكبير نحو 40 دقيقة يجعل زيارة تلك الكنوز التاريخية أكثر سهولة، مشيرة إلى أن عدد القطع الأثرية
به تقدر بـ 100 ألف قطعة أثرية.