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https://sputnikarabic.ae/20230319/أهرامات-مصر-بين-أعظم-الوجهات-السياحية-العالمية-في-2023-1074909311.html
أهرامات مصر بين أعظم الوجهات السياحية العالمية في 2023
أهرامات مصر بين أعظم الوجهات السياحية العالمية في 2023
نشرت مجلة "تايم" الأمريكية صورة أهرامات الجيزة المصرية على غلاف عددها الخاص بأعظم الوجهات السياحية في العالم في 2023. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
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وذكرت المجلة في عددها الصادر خلال مارس/ آذار الجاري أن آثار محافظة الجيزة المصرية من بين أعظم الوجهات السياحية وأكثرها إثارة في 2023.ووصفت المجلة زيارة آثار الجيزة بأنها "طريق جديد لرؤية التاريخ".وتحدثت المجلة عن أبرز المعالم الأثرية التي شملت:ونوهت المجلة إلى أن افتتاح مطار "سفنكس" الدولي الجديد، الذي يبعد عن المتحف المصري الكبير نحو 40 دقيقة يجعل زيارة تلك الكنوز التاريخية أكثر سهولة، مشيرة إلى أن عدد القطع الأثرية به تقدر بـ 100 ألف قطعة أثرية.
https://sputnikarabic.ae/20221031/الأبد-هو-الآن-أهرامات-الجيزة-وجهة-الفن-المعاصر-1069664373.html
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منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, المتحف الكبير
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, المتحف الكبير

أهرامات مصر بين أعظم الوجهات السياحية العالمية في 2023

10:47 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 10:50 GMT 19.03.2023)
© Sputnik . Fayed El-Geziry /  / الانتقال إلى بنك الصورأهرامات الجيزة، القاهرة، مصر
أهرامات الجيزة، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© Sputnik . Fayed El-Geziry /
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نشرت مجلة "تايم" الأمريكية صورة أهرامات الجيزة المصرية على غلاف عددها الخاص بأعظم الوجهات السياحية في العالم في 2023.
وذكرت المجلة في عددها الصادر خلال مارس/ آذار الجاري أن آثار محافظة الجيزة المصرية من بين أعظم الوجهات السياحية وأكثرها إثارة في 2023.
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ووصفت المجلة زيارة آثار الجيزة بأنها "طريق جديد لرؤية التاريخ".

وتحدثت المجلة عن أبرز المعالم الأثرية التي شملت:

منطقة أهرامات الجيزة.
المتحف المصري الكبير.
آثار منطقة سقارة.
ونوهت المجلة إلى أن افتتاح مطار "سفنكس" الدولي الجديد، الذي يبعد عن المتحف المصري الكبير نحو 40 دقيقة يجعل زيارة تلك الكنوز التاريخية أكثر سهولة، مشيرة إلى أن عدد القطع الأثرية به تقدر بـ 100 ألف قطعة أثرية.
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