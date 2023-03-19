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إحالة وزير المالية القطري السابق للجنايات بتهمة الفساد المالي
إحالة وزير المالية القطري السابق للجنايات بتهمة الفساد المالي
أمر النائب العام في قطر، اليوم الأحد، بإحالة وزير المالية السابق، علي شريف العمادي وآخرين، إلى محكمة الجنايات بتهم فساد منها الرشوة والاستيلاء على المال العام... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T10:58+0000
2023-03-19T10:58+0000
قطر
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه صدر بيان عن النيابة العامة بتاريخ 6 أيار/ مايو 2021 بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء تحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.وأشارت النيابة العامة، إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية.وأضافت "وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال".يذكر أنه في أيار/ مايو 2021، أمر النائب العام في قطر باعتقال وزير المالية علي شريف العمادي بتهم فساد مالي فيما قرر أمير البلاد إعفاءه من منصبه الذي ظل يشغله منذ عام 2013.
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قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, الأخبار

إحالة وزير المالية القطري السابق للجنايات بتهمة الفساد المالي

10:58 GMT 19.03.2023
© AFP 2023 / -الشرطة القطرية في الدوحة
الشرطة القطرية في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / -
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أمر النائب العام في قطر، اليوم الأحد، بإحالة وزير المالية السابق، علي شريف العمادي وآخرين، إلى محكمة الجنايات بتهم فساد منها الرشوة والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه صدر بيان عن النيابة العامة بتاريخ 6 أيار/ مايو 2021 بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء تحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.
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وأشارت النيابة العامة، إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية.
وأضافت "وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال".
يذكر أنه في أيار/ مايو 2021، أمر النائب العام في قطر باعتقال وزير المالية علي شريف العمادي بتهم فساد مالي فيما قرر أمير البلاد إعفاءه من منصبه الذي ظل يشغله منذ عام 2013.
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