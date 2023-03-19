https://sputnikarabic.ae/20230319/إصابة-مستوطنين-اثنين-في-إطلاق-نار-قرب-حوارة-بالضفة-1074917771.html
إصابة مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب حوارة بالضفة الغربية
إصابة مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب حوارة بالضفة الغربية
قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأحد، إن مستوطنين اثنين أصيبا، أحدهما بجروح خطيرة لدى إطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T14:49+0000
2023-03-19T14:49+0000
2023-03-19T15:18+0000
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وأضافت قناة "كان" التابعة للهيئة إن فلسطينيا أطلق النار على سيارة تقل مستوطنين، ما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح خطيرة فيما وصفت جراح الآخر بالطفيفة.وأشارت إلى أن قوات الجيش تنفذ عملية مطاردة مكثفة لإلقاء القبض على منفذ العملية الذي لاذ بالفرار.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره بحسابه على تويتر: "وردت أنباء عن حادثة إطلاق نار في بلدة حوارة.. التفاصيل قيد المراجعة".ويحذر مراقبون إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية من أن يؤدي نهج حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو التي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة واشتعال الأوضاع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس.وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين، على وقع عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش في مدن وقرى الضفة لاعتقال ناشطين تتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون بهجمات فردية.وأسفر هذا التصعيد عن سقوط 89 قتيلا فلسطينا منذ مطلع العام الجاري 2023، فيما قتل 14 إسرائيليا في عمليات نفذها فلسطينيون.
https://sputnikarabic.ae/20230316/مقتل-4-فلسطينيين-وإصابة-23-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-1074823667.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
إصابة مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب حوارة بالضفة الغربية
14:49 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 15:18 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأحد، إن مستوطنين اثنين أصيبا، أحدهما بجروح خطيرة لدى إطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.
وأضافت قناة
"كان" التابعة للهيئة إن فلسطينيا أطلق النار على سيارة تقل مستوطنين، ما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح خطيرة فيما وصفت جراح الآخر بالطفيفة.
وأشارت إلى أن قوات الجيش تنفذ عملية مطاردة مكثفة لإلقاء القبض على منفذ العملية الذي لاذ بالفرار.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي
في بيان مقتضب نشره بحسابه على تويتر: "وردت أنباء عن حادثة إطلاق نار في بلدة حوارة.. التفاصيل قيد المراجعة".
ويحذر مراقبون إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية من أن يؤدي نهج حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو التي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة
واشتعال الأوضاع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس.
وتشهد الضفة الغربية
بما في ذلك القدس تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين، على وقع عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش في مدن وقرى الضفة لاعتقال ناشطين تتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون بهجمات فردية.
وأسفر هذا التصعيد عن سقوط 89 قتيلا فلسطينا منذ مطلع العام الجاري 2023، فيما قتل 14 إسرائيليا في عمليات نفذها فلسطينيون.