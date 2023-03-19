https://sputnikarabic.ae/20230319/إيران-العمل-جار-من-أجل-اتفاق-أولي-لإعادة-العلاقات-مع-البحرين-1074914222.html

إيران: العمل جار من أجل اتفاق أولي لإعادة العلاقات مع البحرين

إيران: العمل جار من أجل اتفاق أولي لإعادة العلاقات مع البحرين

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن هناك جهودا من أجل التوصل لاتفاق أولي لإعادة العلاقات مع البحرين. 19.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-19T12:33+0000

2023-03-19T12:33+0000

2023-03-19T12:38+0000

إيران

أخبار إيران

البحرين

العالم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1158:651_1920x0_80_0_0_c4f486ad123ccacd1b48b84d21744cae.jpg

طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي "العمل جار من أجل اتفاق أولي لإعادة العلاقات مع البحرين".وأضاف "الاتفاق يشمل زيارة وفد فني إلى البحرين لتفقد السفارة الإيرانية هناك والمقار الدبلوماسية الإيرانية في المنامة".وكانت إيران قد أعلنت أن "سياستها في حسن الجوار لا تستثني أي دولة من دول المنطقة"، مشيرة إلى أن "طهران تسعى لتعزيز علاقاتها مع دول المنطقة على أساس المصالح المشتركة".وفي وقت سابق، كشف البرلماني البحريني ممدوح الصالح لوكالة "سبوتنيك"، أن "مباحثات مهمة تجرى في الوقت الراهن بين البحرين وإيران على مستوى ثنائي من أجل إعادة العلاقات بين البلدين".وردا على استفسار "سبوتنيك" عن المرحلة التي وصلت إليها المشاورات بين البلدين، قال الصالح: "يمكنني التأكيد أن هناك مساعي خيرة لعودة العلاقات، وبلا شك في القريب تكون هناك نتائج إيجابية"، لافتا إلى قدرة البحرين وإيران على قيادة المفاوضات بشكل مباشر دون الحاجة لأطراف ثالثة.ووفق الصالح، فإن أولوية بلاده تتمثل في علاقتها بالجيران بأن تكون قائمة على الأخوة والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية على المستوى الوطني والعربي. إضافة إلى أن البحرين تولي اهتماما بإعادة افتتاح سفارتها في إيران وإعادة الخطوط الجوية بين البلدين، بعد مناقشة جميع الموضوعات بين بالبلدين.يأتي ذلك في أعقاب إعلان إيران والسعودية، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين، بعد محادثات جرت بين الطرفين برعاية صينية.

https://sputnikarabic.ae/20230313/مصادر-لـسبوتنيك-مباحثات-إيرانية-بحرينية-لإعادة-افتتاح-السفارات-واستئناف-العلاقات-قريبا-1074696779.html

إيران

أخبار إيران

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, البحرين, العالم, العالم العربي, الأخبار