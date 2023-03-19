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https://sputnikarabic.ae/20230319/إيران-العمل-جار-من-أجل-اتفاق-أولي-لإعادة-العلاقات-مع-البحرين-1074914222.html
إيران: العمل جار من أجل اتفاق أولي لإعادة العلاقات مع البحرين
إيران: العمل جار من أجل اتفاق أولي لإعادة العلاقات مع البحرين
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن هناك جهودا من أجل التوصل لاتفاق أولي لإعادة العلاقات مع البحرين. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T12:33+0000
2023-03-19T12:38+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي "العمل جار من أجل اتفاق أولي لإعادة العلاقات مع البحرين".وأضاف "الاتفاق يشمل زيارة وفد فني إلى البحرين لتفقد السفارة الإيرانية هناك والمقار الدبلوماسية الإيرانية في المنامة".وكانت إيران قد أعلنت أن "سياستها في حسن الجوار لا تستثني أي دولة من دول المنطقة"، مشيرة إلى أن "طهران تسعى لتعزيز علاقاتها مع دول المنطقة على أساس المصالح المشتركة".وفي وقت سابق، كشف البرلماني البحريني ممدوح الصالح لوكالة "سبوتنيك"، أن "مباحثات مهمة تجرى في الوقت الراهن بين البحرين وإيران على مستوى ثنائي من أجل إعادة العلاقات بين البلدين".وردا على استفسار "سبوتنيك" عن المرحلة التي وصلت إليها المشاورات بين البلدين، قال الصالح: "يمكنني التأكيد أن هناك مساعي خيرة لعودة العلاقات، وبلا شك في القريب تكون هناك نتائج إيجابية"، لافتا إلى قدرة البحرين وإيران على قيادة المفاوضات بشكل مباشر دون الحاجة لأطراف ثالثة.ووفق الصالح، فإن أولوية بلاده تتمثل في علاقتها بالجيران بأن تكون قائمة على الأخوة والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية على المستوى الوطني والعربي. إضافة إلى أن البحرين تولي اهتماما بإعادة افتتاح سفارتها في إيران وإعادة الخطوط الجوية بين البلدين، بعد مناقشة جميع الموضوعات بين بالبلدين.يأتي ذلك في أعقاب إعلان إيران والسعودية، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين، بعد محادثات جرت بين الطرفين برعاية صينية.
https://sputnikarabic.ae/20230313/مصادر-لـسبوتنيك-مباحثات-إيرانية-بحرينية-لإعادة-افتتاح-السفارات-واستئناف-العلاقات-قريبا-1074696779.html
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إيران, أخبار إيران, البحرين, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, البحرين, العالم, العالم العربي, الأخبار

إيران: العمل جار من أجل اتفاق أولي لإعادة العلاقات مع البحرين

12:33 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 12:38 GMT 19.03.2023)
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن هناك جهودا من أجل التوصل لاتفاق أولي لإعادة العلاقات مع البحرين.
طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي "العمل جار من أجل اتفاق أولي لإعادة العلاقات مع البحرين".

وأضاف "الاتفاق يشمل زيارة وفد فني إلى البحرين لتفقد السفارة الإيرانية هناك والمقار الدبلوماسية الإيرانية في المنامة".
وكانت إيران قد أعلنت أن "سياستها في حسن الجوار لا تستثني أي دولة من دول المنطقة"، مشيرة إلى أن "طهران تسعى لتعزيز علاقاتها مع دول المنطقة على أساس المصالح المشتركة".
وفي وقت سابق، كشف البرلماني البحريني ممدوح الصالح لوكالة "سبوتنيك"، أن "مباحثات مهمة تجرى في الوقت الراهن بين البحرين وإيران على مستوى ثنائي من أجل إعادة العلاقات بين البلدين".
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مصادر لـ"سبوتنيك": مباحثات إيرانية بحرينية لإعادة افتتاح السفارات واستئناف العلاقات قريبا
13 مارس, 17:52 GMT
وردا على استفسار "سبوتنيك" عن المرحلة التي وصلت إليها المشاورات بين البلدين، قال الصالح: "يمكنني التأكيد أن هناك مساعي خيرة لعودة العلاقات، وبلا شك في القريب تكون هناك نتائج إيجابية"، لافتا إلى قدرة البحرين وإيران على قيادة المفاوضات بشكل مباشر دون الحاجة لأطراف ثالثة.
ووفق الصالح، فإن أولوية بلاده تتمثل في علاقتها بالجيران بأن تكون قائمة على الأخوة والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية على المستوى الوطني والعربي. إضافة إلى أن البحرين تولي اهتماما بإعادة افتتاح سفارتها في إيران وإعادة الخطوط الجوية بين البلدين، بعد مناقشة جميع الموضوعات بين بالبلدين.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان إيران والسعودية، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين، بعد محادثات جرت بين الطرفين برعاية صينية.
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